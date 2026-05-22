'Скоро я стану женой': 26-летняя украинская актриса готовится к свадьбе

Ирина также рассказала о своём избраннике.

Украинская актриса Ирина Кудашова, известная по сериалу "Школа" и фильму "Вкус свободы", рассказала об изменениях в личной жизни.

26-летняя звезда призналась, что готовится к свадьбе. Ее избранника зовут Борис, он уже много лет живет за границей. Известно, что пара полгода назад познакомилась в интернете.

"Он немедийный человек. Работает в серьезной компании. Он не против публичности, но пока все не будет законно – мне страшно", – отметила актриса в проекте "Кейс".

Ирина добавила, что получила обручальное кольцо от возлюбленного, однако это пока не было предложением руки и сердца.

"Все идет к тому, что скоро я буду невестой, женой. Но на самом деле, это было не предложение. Для меня это было впервые в жизни, когда на второй месяц отношений подарили такое кольцо. Это было очень популярное сейчас в Америке promise ring – это когда мужчина видит тебя как будущую жену, он с тобой очень серьезно хочет строить отношения, но понимает, что на данном этапе делать предложение рано. Но он серьезно настроен и сейчас все наши разговоры о свадьбе, мы уже были в свадебном салоне, смотрели свадебные платья, примеряли", – отметила Кудашова.

Актриса также поделилась, каким видит свою будущую свадьбу.

"Я бы хотела сыграть свадьбу в месте, где есть какой-то замок, на берегу океана или моря. Я бы не хотела много гостей. Но точного места нет… Я хочу два платья: одно максимально пышное, как у принцессы, а другое – "рыбку", – рассказала Ирина.

