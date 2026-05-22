Времени осталось немного: Европе грозит критический дефицит газа, – Reuters

Европа может столкнуться с критическим дефицитом газа, если перебои с морскими перевозками "голубого топлива" через Ормузский пролив продлятся от одного до трех месяцев, пишет Reuters.

По данным Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища и резервуары по всей Европе в настоящее время заполнены чуть более чем на 35%, что ниже сезонной нормы, составляющей около 50%.

"Если бы война (на Ближнем Востоке, – УНИАН) закончилась завтра и судоходство по проливу быстро возобновилось, то мы могли бы достичь приемлемого, хотя и ограниченного, уровня запасов в 75%, но если блокада продлится от одного до трех месяцев, ситуация может стать критической", – заявила старший вице-президент Equinor по торговле газом и электроэнергией Гелле Остергаард Кристиансен.

Reuters напоминает, что страны-члены блока должны заполнить газохранилища на 90% в течение лета. При этом издание отмечает, что накопление газа на следующую зиму странами ЕС уже в марте "выглядело проблематичным". Впрочем, аналитики указали, что правительства могут вмешаться в ситуацию.

"Мы видели это в 2022 году, когда правительства ввели регулирование по наполнению хранилищ (речь идет об обязательстве заполнить газовые хранилища на 90% до начала зимы, – УНИАН)... Это обошлось им очень дорого. Поэтому рынок, вероятно, сможет самостоятельно сбалансировать ситуацию с помощью ценовых сигналов", – заявил вице-президент Equinor по торговле газом Педер Бьорланд.

Он добавил, что повышенные цены могут существенно ограничить потребление газа – благодаря переходу на уголь, увеличению использования возобновляемых источников энергии и падению спроса на топливо со стороны промышленности.

"Если цены поднимутся до уровня, который мы видели в начале войны в Иране, – около 60–70 евро за мегаватт-час (примерно 630–740 евро за тысячу кубометров, – УНИАН), – то, по нашим оценкам, только в секторе производства электроэнергии из газа это может привести к сокращению спроса примерно на 10 миллиардов кубических метров", – сказал Бьорланд.

Европейские цены на газ на голландском газовом хабе TTF 21 мая колебались на уровне около 50 евро/МВт-ч (примерно 525–530 евро за 1000 кубометров), поднявшись в марте до 74 евро/МВт-ч (примерно 775-780 евро за 1000 кубометров) – самого высокого уровня с января 2023 года.

По данным открытых источников, через Ормузский пролив транспортируется около 30% сжиженного газа в мире. В 2024–2026 годах ЕС переориентировался на преимущественное потребление сжиженного газа.

2 марта Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для всех кораблей и предупредил, что будет атаковать суда, которые попытаются пройти по этому маршруту.

17 апреля на фоне перемирия между США и Ираном официальный Тегеран согласился открыть Ормузский пролив, однако уже 18 апреля судоходство было вновь ограничено.

По данным инвестиционного банка Goldman Sachs, прогнозируемый экспорт нефти через пролив составляет лишь 5% от нормы.

