У Путина серьезные проблемы с экономикой, но до краха еще далеко, - Foreign Policy

По словам аналитика, экономика страны-агрессора продолжает расти, просто значительно более медленными темпами.

Российская экономика пока не находится на грани коллапса, хотя и замедлила темпы роста и испытывает все большее давление войны. Об этом заявил экономический обозреватель Адам Туз, пишет Foreign Policy.

По словам Туза, в 2023-2024 годах экономика РФ демонстрировала довольно высокие темпы роста – около 4% в год. Однако теперь ситуация меняется, но не настолько, чтобы говорить о разрушении экономики.

"После незначительного сокращения в первом квартале 2026 года теперь ожидается, что рост России за весь год составит лишь около 0,4%, что примерно соответствует показателям, например, Германии. Так что это не экономика, которая разрушается, но это экономика, которая уже не растет такими темпами, как в начале войны", – сообщил он.

Видео дня

По мнению эксперта, замедление особенно показательно на фоне высоких цен на нефть, которые должны были бы поддерживать российские доходы. Туз говорит, что Кремль пытается объяснить проблемы дефицитом рабочей силы, санкциями и неэффективными государственными расходами.

Власть консолидирует усилия

В то же время заметно, как российские власти пытаются консолидировать свои усилия по решению этой проблемы, говорит Туз.

"Они уже публикуют прогнозы на 2029 год, согласно которым Россия к тому времени вернется к более быстрому экономическому росту. Они удерживают высокие процентные ставки, чтобы не допустить чрезмерного ускорения инфляции. Ставки сейчас достигают 14,5%. Следствием этого является падение инвестиций. Рубль остается сильным. И поэтому мы не видим масштабной потери доверия, хотя, конечно, движение капитала в Россию и из нее жестко контролируется", – отметил аналитик.

Также он напомнил, как недавно российский диктатор Владимир Путин, чтобы снизить политическую напряженность, вызвал руководителей экономического блока и "устроил им выговор" из-за низких темпов роста.

"Но важно подчеркнуть: это вовсе не коллапс. Это замедление, переход на более низкую передачу и постоянное давление на все сферы экономики, поскольку война истощает ее своими потребностями", – утверждает Туз.

Дефицит рабочей силы

Также он пояснил, что на состояние экономики России влияет ситуация на рынке труда.

"До войны российская экономика выигрывала от притока трудовых мигрантов из Украины и центральноазиатских республик, которые были ключевыми для ее роста. Вся эта рабочая сила теперь под угрозой. Мигрантов в России стало значительно меньше, а около 650 тысяч человек покинули Россию в 2022 году и в основном не вернулись. В Германии сейчас очень много российских мигрантов – вместе с украинскими – и они совсем не хотят возвращаться", – говорит эксперт.

По его словам, если добавить к этому нужды войны и потери, которые несет Россия, то российские экономисты оценивают дефицит рабочей силы примерно в 2,3 миллиона работников. Из них около 800 тысяч нужны в производстве, еще 1,5 миллиона – в сфере услуг и строительстве.

"Именно это и создает экономику высокого давления... Ситуацию, когда экономика уже не растет особенно быстро, но в то же время все трудоустроены. Но давление на зарплаты очень сильное, и в ответ центральный банк повышает ставки, что делает кредиты дефицитными. То есть это экономика под давлением, но такая, в которой, да, если вы работник – у вас есть выбор", – подчеркнул Туз.

На фоне кадрового кризиса Россия все активнее ищет новые источники дешевой рабочей силы. Как сообщил обозреватель, сейчас в РФ уже работают около 65 тысяч трудовых мигрантов из Индии. Они занимают низкооплачиваемые вакансии, от которых отказываются сами россияне. Речь идет, в частности, о работе на предприятиях по упаковке продукции или в легкой промышленности с зарплатой около 600-700 долларов в месяц.

"Таким образом, вокруг России формируется экономика, оторванная от того, что можно назвать глобальными потоками. Но экономика объемом в 3 триллиона долларов с относительно высоким уровнем жизни все равно остается привлекательной для многих трудовых мигрантов из стран, окружающих Россию", – отметил аналитик.

Российская экономика: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Россия теряет людей из-за войны, поэтому сейчас там острый дефицит рабочей силы, и это может тормозить ее экономику еще много лет. По оценкам Bloomberg, РФ не хватает примерно 1,5 млн работников для восстановления баланса на рынке труда. В то же время Российский союз промышленников и предпринимателей прогнозирует дефицит на уровне 3 млн человек к 2030 году.

Также мы писали, что на пятом году войны санкции "догнали" экономику Путина и усилили вызовы. Отмечалось, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Российская Федерация потеряла десятки миллиардов долларов. Как заявил гендиректор организации Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, санкции не разрушили российскую экономику, но "ускорили долгосрочный технологический и финансовый спад, усугубленный оттоком мозгов".

Вас также могут заинтересовать новости: