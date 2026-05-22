Франция просит Китай убедить Россию прекратить войну, – МИД

Франция использует дипломатический диалог с Китаем, чтобы побудить Пекин оказать влияние на Россию и добиться прекращения войны против Украины. Об этом заявил представитель Министерства Европы и иностранных дел Франции Паскаль Конфаврьо на брифинге, передает Укринформ.
По словам представителя французского МИД, отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой после начала полномасштабной войны против Украины стали "чрезвычайно искаженными и несбалансированными".
Он отметил, что агрессия России против Украины привела к ее изоляции от части международных партнеров, в частности в энергетической и экономической сферах, что усилило зависимость Москвы от Пекина.
Франция заявляет, что поддерживает постоянный диалог с Китаем и использует его как канал влияния на позицию Пекина в отношении войны.
"Этот канал позволяет нам обратиться к Китаю, чтобы он использовал свои привилегированные отношения с Москвой и призвал к прекращению этой агрессии", – подчеркнул Конфаврьо.
В Париже считают, что роль Китая может быть ключевой из-за его тесных политических и экономических связей с Кремлем.
Приоритеты G7 и глобальные дисбалансы
Франция также связывает свою позицию с приоритетами председательства на саммите G7, которое в 2026 году сосредоточено на преодолении глобальных экономических дисбалансов и укреплении экономической безопасности.
В Париже подчеркивают, что эти вопросы становятся еще более актуальными на фоне роста геополитической напряженности в мире.
Саммит лидеров стран "Большой семерки" состоится 15–17 июня во французском Эвиане. Франция планирует использовать встречу для координации ответов на финансовые, энергетические и связанные с безопасностью вызовы, связанные с войной России против Украины и глобальной конкуренцией великих держав.
Китай и Россия – последние новости
На днях Путин прилетел с визитом в Китай. Главу Кремля в аэропорту встречал почетный караул. Для этого была собрана специально организованная группа людей с флагами России и Китая, одетых в одинаковые костюмы.
WP пишет, что во время визита в Пекин российский диктатор снова не смог получить окончательное согласие Китая на строительство газопровода "Сила Сибири-2", который Москва считает одним из ключевых энергетических проектов после потери европейского рынка.