MRKTNG марафон 2026: топы маркетинга и коммуникаций расскажут о точности решений во времена перемен

В рамках мероприятия этого года более 500 специалистов по маркетингу, коммуникациям, бренд-лидеров и креативщиков поделятся своим опытом.

Уже 3 июня состоится MRKTNG-марафон от ведущего медиа-ресурса о маркетинге, коммуникациях и креативе MMR и бизнес/медиа-бюро Ekonomika+ под лозунгом "Подчеркнуть главное".

Во время мероприятия в формате нон-стоп лекций от лидеров рынка участники разберут, как научиться фиксировать именно те элементы, которые формируют результат. 1+1 media является генеральным информационным партнером мероприятия.

В программе – концентрат самых интересных, лаконичных, практичных и полезных выступлений о профессионально ценном от тех, кто принимает решения в условиях нестабильности и знает, что маркетинг сегодня – это точность выбора. А также три панельные дискуссии, подкаст на сцене и целый день нетворкинга. Так, мероприятие будет разделено на следующие блоки:

Видео дня

Подчеркнуть главное: как принимать маркетинговые решения в перенасыщенной среде и что станет опорой для бренда в 2026 году.

Новый потребитель, новое доверие: как работать с аудиторией, которая быстро меняет поведение, меньше верит словам, чутче реагирует на фальшь и опирается на опыт.

Креатив на стероидах: как создавать идеи, влияющие на выбор потребителя.

Между технологиями и здравым смыслом: как использовать ИИ, автоматизацию, Threads, TikTok и другие каналы взаимодействия, чтобы маркетинг не превратился в хаотичный набор действий, а давал реальный результат.

Ведущими мероприятия станут Руслан Шарипов, ведущий 1+1 media, и Людмила Барбир, ведущая "Сніданок з 1+1". Среди спикеров MRKTNG марафона 2026 – Наталья Вовк, директор по маркетингу 1+1 Украина, Юлия Жмакина, продюсер "Сніданок з 1+1", директор департамента утреннего вещания 1+1 media, и Егор Гордеев, ведущий "Сніданок з 1+1".

Традиционно в рамках марафона состоится церемония награждения победителей Конкурса маркетинговых проектов X-RAY. Регистрация на мероприятие доступна по этой ссылке.

Вас также могут заинтересовать новости: