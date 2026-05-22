Синоптик Диденко предупредила о неоднородной погоде на выходных: к чему готовиться

В Украине уже будет преобладать антициклон, однако часть страны останется под влиянием атмосферного фронта.

В ближайшие выходные погода в Украине будет неоднородной. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известная синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в субботу на запад и север, а также на часть центральных областей распространится влияние антициклона, поэтому в этих регионах будет сухо. Однако на остальной территории атмосферный фронт еще "поналивает дожди, будут грозы, возможны шквалы и град".

В конце недели, 24 мая, дожди еще останутся на востоке и юго-востоке Украины, а к вечеру новые дожди подойдут к Волыни, Ровенской и Житомирской областям. На остальной территории осадки маловероятны.

Температура воздуха в течение дня составит +23...+28 градусов, на юго-востоке еще будет жарко, +25...+30 градусов.

В столице в течение 23-24 мая уже будет преобладать сухая погода.

"После сегодняшней практически жары температура воздуха несколько "опустится", станет прохладнее, в дневные часы субботы-воскресенья ожидается +21...+23 градуса", - рассказала Наталья Диденко.

Напомним, сегодня днем в Украине, кроме большинства западных областей, ожидаются грозы. В южных, центральных (кроме Полтавской) и Харьковской областях местами град и шквалы 15-20 м/с. В связи с этим введен I уровень опасности (желтый).

