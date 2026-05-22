Украина постепенно увеличивает количество ударов по различным объектам Московского региона России. И здесь важно наносить удары именно по системе снабжения нефтепродуктами. Важно также нанести этой системе критические повреждения до ноября 2026 года. Это может заставить РФ прекратить боевые действия до начала следующего отопительного сезона в Украине.

Обращаю внимание: Украина бьет не просто по российским НПЗ, а все точнее давит на весь топливный контур войны.

Речь идет о добыче и переработке нефти, транспортировке нефтепродуктов, наливных станциях… А это, в свою очередь, влияет на обеспечение российской армии, авиации, транспорта и промышленности.

Особое значение имеют удары по объектам, связанным с московским кольцом нефтепродуктопроводов. Ведь это не обычная "труба", а замкнутая система длиной более 400 км вокруг московского региона. Из открытых источников известно, что она состоит из трех отдельных линий – для бензина, дизельного топлива и авиационного керосина. А поставки связывались с Московским, Рязанским и Кстовским/Нижегородским НПЗ.

В публичных сообщениях Сил обороны Украины также упоминались ключевая нефтепродуктоперекачивающая станция "Володарская" и наливная станция "Солнечногорская". Именно такие объекты важны, поскольку они не производят топливо, но обеспечивают его движение, распределение и отгрузку дальше – в цистерны, на склады, к потребителям. То есть удар по логистике может быть не менее болезненным, чем удар по самому НПЗ.

По оценкам, которые приводили украинские СМИ со ссылкой на ГУР, годовая мощность "Кольцевого" могла составлять до 3 млн тонн авиатоплива, до 2,8 млн тонн дизеля и до 1,6 млн тонн бензина. Эти цифры требуют осторожной трактовки, поскольку они не подтверждены полной технической документацией в открытом доступе. Но даже в качестве ориентира они показывают масштаб: речь идет об инфраструктуре, критичной для топливной устойчивости московского региона.

Именно поэтому удары по Московскому НПЗ, Рязанскому НПЗ и узлам нефтепродуктопроводов создают не просто информационный эффект. Они заставляют Россию ремонтировать, перебрасывать потоки, привлекать железную дорогу и автоцистерны, усиливать ПВО, охрану, резервирование и объяснять собственному обществу, почему "глубокий тыл" больше не является тылом.

Для Украины это имеет очень практическое значение. Перед следующим отопительным сезоном время работает против нас. Россия почти наверняка снова будет пытаться наносить удары по украинской энергетике, теплоснабжению, газовой инфраструктуре и городам. Поэтому для Украины критически важно до зимы либо завершить боевые действия на приемлемых условиях, либо настолько повысить для РФ цену их продолжения, чтобы Кремль утратил возможность вести войну в привычном режиме.

Поражение системы нефтепродуктоснабжения московского региона – один из инструментов такого давления.

Оно не заменяет фронт, дипломатию, санкции или мобилизацию ресурсов. Но оно бьет по тому, без чего современная армия не воюет: дизелю, бензину, авиагасу, логистике и ремонтной способности.

Впрочем, приоритет должен оставаться стратегическим. Для ослабления военной машины РФ наибольшее значение имеют не только внутренние НПЗ, но прежде всего экспортные нефтяные терминалы, главные нефтеперекачивающие станции и узлы, через которые Москва получает валютные доходы. Именно экспорт нефти и нефтепродуктов питает федеральный бюджет, военные расходы, импорт компонентов и способность Кремля финансировать долгую войну.

То есть, удары по НПЗ и "топливному кольцу" создают дефицит гибкости внутри РФ, а атаки на экспортные терминалы и магистральные перекачивающие узлы бьют по денежному потоку войны. В совокупности это формирует для России двойное энергетическое давление – топливное и финансовое.

Таким образом, в ближайшие месяцы, до начала отопительного сезона, Украина должна максимально использовать это "окно возможностей" не для хаотичных ударов, а для системного повышения цены войны для РФ. Чем меньше у Кремля топлива, логистической устойчивости и нефтяных доходов, тем меньше у него ресурсов для новой зимней кампании против Украины.