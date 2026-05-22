Минэнерго и СБУ вмешались в ситуацию вокруг Червоноградской ЦЗФ, – нардеп

Ситуация вокруг Червоноградской ЦЗФ уже вышла на уровень СБУ, СНБО и президента Украины, поскольку речь идет фактически о стратегическом объекте для работы угольной отрасли. Об этом заявил народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, на данный момент Червоноградская ЦЗФ остается единственной фабрикой, которая обеспечивает обогащение угля для государственных предприятий.

Волинец добавил, что премьер-министр Денис Шмыгаль публично подтвердил: государство впервые начало реально включаться в процесс вокруг предприятия. В частности, представители государства присутствовали на судебном заседании по вопросу смены арбитражного управляющего.

При этом депутат обратил внимание на слова министра о том, что ранее государство фактически не участвовало в таких процессах.

"Именно из-за такого многолетнего "молчаливого согласия" вокруг стратегических предприятий и вырастали разного рода "смотрящие", схемы и люди, которые годами держали под контролем целые процессы в угольной отрасли", – заявил Волинец.

Он также поддержал позицию премьера относительно "очищения государственных активов от института смотрящих".

Отдельно Волинец подчеркнул, что Министерство энергетики уже работает над ситуацией совместно со Службой безопасности Украины и готовит дополнительные решения в сотрудничестве с Минобороны.

"Потому что когда речь идет об активе, от которого зависит стабильная работа государственных шахт, это уже вопрос энергетической безопасности государства", – подчеркнул он.

Напомним, суд по делу о назначении управляющего санацией ПАО "Львовская угольная компания" снова перенесли с 18 мая на 16 июня.

