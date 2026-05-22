Украина на пороге дефицита газа: в Раде сделали тревожное заявление

Фактически каждый день Россия целенаправленно наносит удары по скважинам или узлам сбора газа.

Российские удары по газодобывающим объектам Украины могут привести к дефициту газа. Такое мнение в эфире телеканала "Новости live" высказал народный депутат и первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"У нас с газом возможен определенный дефицит. Это не означает, что он исчезнет кардинально. Но враг, насколько я понимаю, хочет создать перебои с поставками газа. Не случайно РФ последние недели, месяцы и дни наносит удары по объектам газодобычи. В первую очередь, по НАК "Нафтогаз Украины", – отметил парламентарий.

Он добавил, что фактически каждый день Россия целенаправленно атакует скважины или узлы сбора газа. По его словам, дефицит газа может создать серьезные проблемы для крупных городов, поскольку работа резервных источников теплоснабжения зависит от наличия "голубого топлива".

"Генерация также зависит от газа. И поэтому защита объектов газовой инфраструктуры и резервный газ в хранилищах должны быть одним из ключевых приоритетов", – подчеркнул Кучеренко.

Удары России по энергетике Украины – последние новости

Россия продолжает систематически атаковать дронами и ракетами объекты НАК "Нафтогаз Украины". В частности, утром 19 мая враг нанес удары по нескольким объектам газовой инфраструктуры в Черниговской области.

За день до этого враг атаковал объекты критической инфраструктуры "Нафтогаза" в Днепропетровской области. В результате атаки, в частности, была уничтожена заправка сети "Укрнафта".

Со своей стороны энергетический эксперт Геннадий Рябцев называет российские атаки на инфраструктуру "Нафтогаза" местью за результативные удары Сил обороны по энергетической инфраструктуре РФ. В начале мая он отмечал, что вероятность существенного сокращения добычи газа в Украине в результате ударов РФ низкая.

