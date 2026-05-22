Магазин работал на этом месте 16 лет.

Один из гипермаркетов сети Auchan прекращает свою работу в Киеве. Речь идет о магазине, расположенном на улице Большая Кольцевая, сообщает Ассоциация ритейлеров Украины.

Отмечается, что в среду, 20 мая, истек срок действия 16-летнего контракта на аренду помещения. Договор уже продлевали четыре раза, однако во время последних переговоров достичь взаимоприемлемого соглашения не удалось.

В Auchan обещают сохранить все рабочие места сотрудников, которым предлагают перевестись в другие магазины компании. По состоянию на конец мая сеть насчитывает 28 действующих магазинов: 15 гипермаркетов, три супермаркета и 10 магазинов формата Ultra Proxy.

Ранее генеральный директор Auchan Украина Марта Труш сообщила, что из-за воздушных тревог в 2025 году было 4000 часов простоя.

"В частности, не все бизнес-партнеры разделяют наше решение закрываться во время воздушных тревог, из-за чего сейчас на определенных локациях у нас ведутся сложные переговоры о продолжении сотрудничества", – отметила спикер.

Пока нет информации, кто зайдет на объект на Кольцевой вместо Auchan.

На прошлой неделе об окончательном прекращении своей деятельности в Украине объявили четыре продуктовые сети, принадлежащие одному владельцу – "Арсен", "Фреш", "Союз" и "Квартал" Михаила Весельского.

Вместо сетей Весельского, по согласованию с Антимонопольным комитетом Украины, будет работать сеть "Сильпо".

