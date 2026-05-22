Укргидрометцентр объявил I уровень опасности: непогода обойдет стороной лишь 5 областей

Синоптики прогнозируют на сегодня грозы и шквалы.

В пятницу, 22 мая, в Украине ожидается нестабильная погода с грозами и шквалами ветра. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Днем 22 мая в Украине, кроме большинства западных областей, грозы", – прогнозируют синоптики.

Также в южных, центральных (кроме Полтавской) и Харьковской областях местами ожидается град и шквалы 15-20 м/с.

Из-за непогоды по всей стране, кроме Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской и Закарпатской областей, объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода сегодня - прогноз на 22 мая

Накануне выходных в Украине будет облачно с прояснениями. Днем по всей стране, кроме большинства западных областей, пройдут кратковременные дожди и грозы. В южных, большинстве центральных и Харьковской областях местами будет град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер ожидается со скоростью 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура составит летние +25°...+30°, только в западных областях будет прохладнее, +18°...+23°.

В Киевской области сегодня также облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура по области +25°...+30°, а в столице +28°...+30°.

