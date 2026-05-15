Число погибших в результате вчерашнего удара по Киеву возросло до 24 человек

Среди погибших трое детей.

Число погибших в результате вчерашнего удара по 9-этажному жилому дому в Дарницком районе столицы возросло.

По данным ГСЧС, по состоянию на 06:00 15 мая 24 человека, среди них 3 ребенка, погибли в Дарницком районе в результате российского удара

Спасатели добавили, что на данный момент психологическую помощь получили 398 человек.

Поисково-спасательные работы в доме в Дарницком районе продолжаются. Спасатели пообещали обновлять данные.

Удар по Киеву 14 мая

В ночь на 14 мая россияне нанесли комбинированный удар по столице. Спасатели непрерывно продолжают поисково-спасательные работы

Всего по Киеву пострадали 47 человек, из них 2 детей. 30 человек удалось спасти.

Россияне наносили повторные удары баллистическим оружием по тем же местам через несколько часов, чтобы убить спасателей, работавших на местах.

15 мая в Киеве объявлен днем траура по погибшим в результате массированной российской атаки в ночь на 14 мая, сообщил вчера мэр Киева Виталий Кличко. "Завтрашний день, 15 мая, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах самой массированной атаки врага на столицу", – отметил он.

Как сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, во время атаки на Киев российские войска не применяли крылатые ракеты типа "Калибр" и "Искандер-К". Вместо этого основной акцент был сделан на стратегическую авиацию и баллистические ракеты "Искандер-М".

