Туристов призывают к одному простому действию перед закрытием чемодана

Это может помочь добиться более выгодной компенсации в случае утери багажа.

Согласно нормам международного права, пассажиры могут рассчитывать на компенсацию, если авиакомпания потеряет или повредит их багаж при авиаперелете. Однако что делать, если ущерб будет нанесен вещам, находящимся внутри их пропавшего или поврежденного чемодана?

Тревел-блогер Кейт Доннелли в своем видеоблоге на Instagram дала простой совет путешественникам, который поможет им получить достойную компенсацию за ценное содержание багажа, если с ним что-либо произойдет в пути.

"Перед тем как вы застегнете свой чемодан, вам необходимо сфотографировать все его содержимое, особенно дорогие и ценные вещи, такие как одежда или электроника", – отметила она.

Эксперт поясняет, что в случае утери багажа пассажир имеет право обратить к авиакомпании с требованием возместить ущерб, не только за сам чемодан, но и за то, что было внутри. При этом наличие фото этих вещей в чемодане, с указанием места и времени съемки, поможет путешественнику аргументировать требуемую сумму компенсации.

