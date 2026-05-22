Александр Усик встретился с ветеранами-энергетиками ДТЭК накануне боя в Каире

Чемпион мира по боксу Александр Усик накануне поединка в Каире встретился с ветеранами-энергетиками ДТЭК, которые поддерживают работу энергосистемы в условиях российских атак. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Накануне своего боя в Каире 23 мая чемпион мира по боксу Александр Усик встретился с украинскими ветеранами, которые сейчас работают на энергетическом фронте страны, подчеркнув стойкость тех, кто восстанавливает Украину на фоне продолжающихся российских атак", – говорится в нем.

В ДТЭК отметили, что ветераны прибыли в Каир, чтобы поддержать Усика перед его боем, что отражает взаимоотношения, которые формировались на протяжении нескольких лет.

Боксер уже неоднократно поддерживал украинских энергетиков. Он, в частности, посещал тепловые электростанции ДТЭК и встречался с бригадами, которые занимаются восстановительными работами по всей стране.

"О чемпионах по боксу говорит весь мир. Но не все знают о чемпионах по свету. Моя победа – это чемпионские пояса. Их победа – это свет в домах людей. Я много раз пробивал все 12 раундов. Они держат свет уже пятый год. Я дрался против сильнейших, а они борются против настоящей тьмы. Я готовлюсь к бою месяцами, а они каждый день просыпаются, готовясь к бою за свет. Поддержите энергетиков – поддержите Украину. Битва за свет продолжается", – сказал Усик.

Напомним, 23 мая в Каире состоится поединок чемпиона мира Александра Усика против кикбоксера Рико Верховена.

