Цитата Хокинга о 'громком уме' снова стала популярной: в чем ее феномен

Даже история жизни самого Хокинга напоминает, что сила интеллекта далеко не всегда связана с громкими словами.

Цитата, которую приписывают знаменитому британскому физику Стивену Хокингу, о том, что "у тихих людей самые громкие умы" снова набирает популярность.

Хотя официального подтверждения того, что эта фраза действительно принадлежит Хокингу, нет, история самого ученого усиливает интерес к этим словам, пишет Ecoticias. Как отметили исследователи наследия британского ученого, этой цитаты нет в опубликованном списке его официальных высказываний. Тем не менее жизнь Хокинга стала примером того, как человеческий разум способен преодолевать почти невозможные ограничения.

Будущий автор теории излучения черных дыр родился в Оксфорде 8 января 1942 года и еще в молодости его начала интересовать тема происхождения Вселенной, природы времени и устройства черных дыр. Однако в 21 год врачи поставили ему тяжелый диагноз - болезнь двигательных нейронов. Она постепенно лишает человека контроля над мышцами, при этом мозг человека остается невредимым.

Врачи прогнозировали, что Хокинг проживет еще пару лет. Однако он не только прожил более полувека после диагноза, но и стал одним из самых выдающихся ученых современности. Он умер в Кембридже в 2018 году в возрасте 76 лет.

Как прославился Хокинг

Мировую славу ученому принесла работа о природе черных дыр. В 1974 году он опубликовал исследование, в котором предположил, что черные дыры способны выделять частицы и постепенно терять массу. Позже эта теория была названа "излучение Хокинга" и стала одной из ключевых идей современной теоретической физики.

Работа ученого объединила две фундаментальные области науки - общую теорию относительности и квантовую механику. Именно благодаря этим исследованиям возник знаменитый парадокс информации черной дыры, который до сих пор остается одной из главных загадок физики.

Несмотря на ухудшение здоровья, Хокинг продолжал преподавать, писать книги и выступать с лекциями. После тяжелой пневмонии в 1985 году он потерял дар речи и начал использовать компьютерную голосовую систему. Биографы ученого отмечали, что тогда он научился "искусству краткости", то есть выражать сложнейшие идеи минимальным количеством слов.

Именно здесь фраза о "громком уме" находит свой истинный смысл. Общение Хокинга стало медленнее, но его мышление от этого никак не пострадало.

Чем еще прославился ученый

Особую популярность ученому принесла книга, вышедшая в 1988 году. Она познакомила миллионы читателей с космологией, черными дырами и теорией Большого взрыва. Книга была переведена более чем на 40 языков и разошлась многомиллионным тиражом.

Эти цифры важны, потому что они показали, что люди хотели заниматься точной наукой, если кто-то мог бы помочь им в этом.

"Я думаю, что ученым важно объяснять свою работу, особенно в космологии", - комментировал тогда Хокинг.

Также ученый занимал должность Лукасовского профессора математики в Кембридже - кафедру, которую когда-то возглавлял Исаак Ньютон.

За вклад в науку он получил десятки престижных наград и стал настоящим символом современной физики.

Издание отметило, что история Хокинга напоминает, что сила интеллекта далеко не всегда связана с громкими словами. Даже если популярная цитата ему не принадлежала, сама жизнь ученого стала доказательством того, что самые мощные идеи действительно могут рождаться в тишине.

Физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг умер в 14 марта 2018 году. Несмотря на то, что Хокинг много лет страдал тяжелой болезнью, он продолжал заниматься наукой и вел активную общественную жизнь. Деятельность Хокинга в сфере популяризации науки принесла ему славу и признание далеко за пределами научных кругов.

В своей последней книге, которая вышла уже после смерти ученого в октябре 2018 года, он заявил, что "Бога нет, никто не руководит Вселенной".

