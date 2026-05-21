Кремль снизил планку своих целей в войне против Украины, - Буданов

Кремль понимает, что стоять на позиции "Киев за три дня" и как-то объяснять это российскому обществу уже невозможно.

Кремль вынужден трансформировать свои нарративы о войне против Украины из-за невозможности достичь первоначальных целей. В частности, новым нарративом россиян является "внеблоковость Украины и ее безъядерный статус".

Об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов, передает Укринформ. "Под влиянием неприятной для них (россиян – ред.) реальности, с которой они сталкиваются, им приходится находить ответы для своего общества. И каждый раз эта планка снижается", – сказал он.

Буданов привел пример, что нарратив "Киев за три дня" сейчас превратился в нарратив "Донбасс любой ценой".

Видео дня

"Неделю назад появился уже еще один новый нарратив: "Украина должна быть безъядерным государством и не вступать в какие-либо военные альянсы". Это уже новая цель, то есть планка еще немного снижается. Это нормально, потому что идет время и... цель не достигнута", – сказал Буданов.

По мнению главы Офиса президента, Кремль осознает, что стоять на позициях "Киев за три дня" и как-то объяснять это российскому обществу уже невозможно.

Он добавил, что "так же начинают готовить общество" к тому, что и Донбасс им просто так не отдадут. "Поэтому начинают, мол, мы добьемся того, что они (Украина – ред.) будут внеблоковыми. Это же тоже победа. Поэтому это абсолютно нормальная трансформация", – рассказал он.

Война в Украине: новости

Ранее генерал-лейтенант, эксперт по вопросам нацбезопасности Василий Богдан заявлял, что Кремль использует СМИ и агентурную сеть, чтобы посеять панику среди украинцев и деморализовать общество. В связи с этим он подчеркнул, что важно не поддаваться на провокации, ведь главная цель российских властей – сломить сопротивление украинцев изнутри.

А на днях президент Владимир Зеленский говорил, что россияне снова активизировались – ищут, где находятся и бывают люди из украинского руководства, из разведки и спецслужб.

Вас также могут заинтересовать новости: