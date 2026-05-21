Командир морпехов рассказал, как изменился характер боевых действий с начала войны

Генерал-майор Дмитрий Делятицкий, командир 30-го корпуса морской пехоты Военно-морских сил ВСУ, рассказал, чем отличается нынешний характер боевых действий от того, что было в 2022-2023 годах.

"Война действительно изменилась, и довольно существенно. Главное отличие - она стала более технологичной и "прозрачной". То есть если в 2022–2023 годах была возможность действовать путем внезапности и маневра крупными подразделениями, то сейчас поле боя лучше контролируется обеими сторонами. Прежде всего благодаря современным средствам ведения разведки и новейшим технологиям. Сейчас мы видим, что любое движение быстро обнаруживается и накрывается огнем. Если говорить предметно, то ход боевых действий кардинально изменило доминирование дронов", - сказал он Фокусу.

По его словам, сегодня БПЛА - ключевой фактор в ведении разведки в режиме реального времени.

"Они также массово применяются в качестве средства поражения. Благодаря их работе контролируется тыл и пути логистики. "Спрятаться" на поле боя стало сложнее. Как я уже отмечал, тактика крупных маневров осталась в прошлом. Сейчас бои ведутся небольшими группами, а продвижение осуществляется лишь на сотни или десятки метров. Занять отдельную позицию сейчас сложнее. Кроме того, насыщенность инженерными заграждениями стала больше, плотнее. Это затрудняет наступательные действия, замедляет любые изменения линии боевого столкновения и увеличивает потери во время штурмов", - пояснил Делятицкий.

Генерал утверждает, что развитие технологий БПЛА позволяет поражать не только передний край, но и наносить удары вглубь, уничтожать логистику, склады и пункты управления.

"Тыл, фактически, перестал быть "безопасным". Не стоит забывать, что если раньше большее значение имели скорость и маневр, то сейчас война приобрела изнурительный характер, где на первое место выходит ресурс (человеческий и технологический), возможность ротации и восстановления подразделений. Поэтому мы сейчас активно занимаемся "перемалыванием" сил врага. Но несмотря на огромный скачок в развитии современных технологий, именно пехота занимает и удерживает позиции. Ее роль чрезвычайно важна. И требования к ней сейчас другие: это работа с учетом дронов, взаимодействие и слаженность малых групп и быстрая адаптация", - добавил он.

Украинские подразделения начали использовать новую тактику - оснащение дальнобойных ударных беспилотников неуправляемыми ракетами для поражения целей в глубоком тылу России, в частности систем противовоздушной обороны.

В Силах беспилотных систем отмечают, что дроны с фиксированным крылом могут нести до восьми ракет каждый. Ракеты запускаются из-под крыльев в быстрой последовательности и применяются для поражения наземных целей.

