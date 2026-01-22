Силы обороны поразили нефтяной терминал и радарные установки РФ, - Генштаб

В частности, зафиксировано попадание в цель - произошли взрывы и пожары.

Силы обороны поразили ряд объектов ПВО врага и нефтяной терминал "Таманьнефтегаз". Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В ночь на 22 января подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае, который задействован в обеспечении российских вооруженных сил.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, зафиксировано попадание в цель - произошли взрывы и пожар, но размер нанесенного ущерба уточняется.

Кроме этого, отмечается, что нанесено поражение ряду вражеских объектов во временно оккупированном украинском Крыму. Зафиксировано попадание в: радиолокационную станцию 59Н6-Е "Противник-ГЭ" (н.п. Либкнехтовка); радиолокационную станцию 55Ж6 "Небо-У" (г. Евпатория); радиолокационную станцию 55Ж6М "Небо-М" (н.п. Русаковка).

Кроме того, как сообщили в Генштабе, поражен ряд объектов противника на других временно оккупированных территориях, в частности, склад хранения БПЛА (н.п. Новогригоровка, ТОТ Херсонской обл.); командно-наблюдательный пункт роты 76 дшд и сосредоточение живой силы противника из состава 74 омсбр (н.п. Селидово, ТОТ Донецкой обл.).

"Также уточнены результаты поражения склада боеприпасов 101 отдельной бригады материально-технического обеспечения врага (г. Дебальцево, ТОТ Донецкой обл.). Подтверждено поражение склада с последующей масштабной детонацией", - добавили в Генштабе.

Удары по "Таманьнефтегаз"

Как сообщал УНИАН, в ночь с 21 на 22 декабря ударными БПЛА осуществлено поражение Морского нефтяного терминала "Таманьнефтегаз".

Также 31 декабря было осуществлено огневое поражение нефтегазового терминала "Таманьнефтегаз". Предприятие предназначено для хранения и дальнейшей перевалки нефти, нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов с целью экспорта и обеспечения вооруженных сил агрессора. Было подтверждено поражение двух причалов со стендерами нефтеналивного терминала.

