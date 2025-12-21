Военный отметил, что началась новая фаза войны, которая характеризуется наличием килзон. Это усложняет ротации, поэтому приходится адаптироваться.

В настоящее время продолжается активная фаза борьбы за контроль над Покровском и Мирноградом.

Об этом в интервью NV сказал командир 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШВ) Евгений Ласийчук. "В Покровске враг завяз в городских боях... Пользуясь погодными условиями, противник пытается инфильтроваться и в северные кварталы малыми группами. Эти попытки системно выявляем и останавливаем", - рассказал военный.

Ласийчук добавил, что Мирноград остается важным узлом обороны и там ситуация сложная, поскольку россияне давят сразу с трех направлениях.

"На юго-восточном направлении он сосредотачивает основные усилия. Около месяца назад враг перешел от тактики инфильтрации к механизированным штурмам. Сейчас применяет непрерывные пехотные атаки", - детализировал военный.

Изменение тактики россиян

Ласийчук отметил, что для его корпуса замысел противника понятен, его логика читается.

"Силы обороны реагируют на изменение тактики. Всего с 1 сентября враг потерял почти 6,5 тыс. личного состава. Это только то, что посчитано. Есть еще неучтенные потери противника", - сказал он.

Военный также сообщил, что россияне уже задействовали на участке фронта, на котором воюет 7 корпус быстрого реагирования ДШВ, псковскую 76-ю десантно-штурмовую дивизию. Он добавил, что некоторые подразделения россиян, которые планировали идти на Запорожье, тоже были переброшены на Покровское направление.

"Ожидаем, что до Нового года противник попытается усилить наступление и осуществлять активные штурмы, в частности механизированные", - поделился военный.

Задачи 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ

Кроме этого, Ласийчук рассказал, что его 7 корпус быстрого реагирования ДШВ планирует и реализует оборонительную операцию на всем участке Покровской агломерации, а не на отдельных.

"В нашем подчинении с середины лета этого года были как десантно-штурмовые бригады, так и сухопутные и морской пехоты. С середины осени, когда в Покровске и возле Мирнограда ситуация обострилась, наша полоса была насыщена дополнительными подразделениями из других родов и видов войск. У каждого - свой участок работы. В планировании, конечно, частично участвуют и представители командований этих родов и видов войск", - пояснил задачи военный.

В целом, по его словам, к обороне агломерации привлечены подразделения ДШВ, Сухопутных войск, морской пехоты, СБС, ССО и Нацгвардии.

"С недавних пор здесь начала вести боевые действия группировка Десантно-штурмовых войск, которая на Добропольском направлении действовала в полосе "Азова" и успешно отрезала "заячьи уши"", - поделился командир корпуса и добавил, что это - однозначно усиление, учитывая превосходящие силы россиян.

"Мы оперируем цифрой - 150 тыс. россиян у Покровской агломерации. Наша оборона - активная. Это означает, что в полосе ведутся и наступательные действия. В частности, группировка войск во главе с командующим ДШВ", - сообщил военный.

Он рассказал, что такая численность вражеского войска затрудняет маневры украинских военных, поскольку противник не отказался от своих планов, он постоянно давит массой, непрерывно штурмуя на разных участках, в том числе на Покровске и Мирнограде.

"Это нагружает нашу оборону и логистику. Часто их командование просто заталкивает пехоту. Среди многих российских пленных - отказники. Периодически ловим россиян, когда те банально ищут еду", - поделился командир полка.

Вывод подразделений в районе Мирнограда

Комментируя вывод подразделений на 5-7 км, военный отметил, что это было непростое решение:

"Речь шла о важном плацдарме для обороны Мирнограда. Но мы вынуждены были это сделать для сохранения жизни людей и облегчения нашей логистики".

Ласийчук отметил, что руководство 7 корпуса всегда старается строить ротационную систему так, чтобы она минимизировала потери, была реалистичной и работала на результат.

"Мы находимся в новой фазе войны, которая характеризуется наличием килзоны. Это усложняет систему ротации - и для нас, и для врага. Поэтому мы адаптируемся. Конечно, есть трудности. Но система ротации точно другая, чем была еще полгода назад", - детализировал военный.

Ситуация в районе Покровска

Недавно Силы обороны Украины провели спецоперацию по уничтожению массового скопления вражеской бронированной техники возле Покровска.

А 19 декабря стало известно, что в Покровске в плен Сил обороны попали двое граждан Колумбии. Пленные утверждали, что приехали в Россию работать, а в войну против Украины их втянули обманом.

