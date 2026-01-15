Пытаются найти новые пути для обхода: начальник штаба о ситуации в Покровске

Он отметил, что украинские военные сконцентрировали силы, чтобы не дать врагу проникнуть в Покровск и Мирноград.

Российские оккупанты не прекращают попыток захватить как Покровск, так и Мирноград.

Об этом рассказал начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки Отдельной артиллерийской бригады Нацгвардии Игорь Яременко в эфире Киев24. По его словам, россияне уже полтора месяца ежедневно проводят активные штурмовые действия.

Яременко сообщил, что оккупанты пытаются захватить территорию, находить новые пути для обхода города.

"Силы обороны на данном этапе держат оборону, планы врага понятны", - подчеркнул военный.

Он добавил, что украинские защитники пытаются как можно больше сконцентрировать силы, чтобы не дать врагу проникнуть в Покровск и Мирноград.

Ситуация на Покровском направлении

Ранее военный обозреватель Денис Попович сообщал, что Покровск и Мирноград частично оккупированы. Главная задача россиян - вытеснить защитников из этих городов.

Попович также отмечал, что часть Покровска к северу от железной дороги находится в "серой" зоне. Там есть позиции ВСУ и за них продолжаются бои. Частично украинские военные также присутствуют в Мирнограде. По словам Поповича, оккупанты пытаются продвигаться в сторону Гришиного и ведут бои за Родинское. Если эти населенные пункты враг захватит, то это будет означать, что он крайне усложнит логистику для Покровска и Мирнограда.

