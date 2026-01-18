'Хотят превратить город в руины': Тимочко назвал одну из главных целей России на Донбассе

Тимочко отметил, что сейчас это направление стало для оккупантов приоритетным.

У наступления россиян на Донбассе есть одна важная стратегическая цель - разрушение обороны ВСУ. Для достижения этой цели они хотят превратить Константиновку в Донецкой области в руины. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "КИЕВ24".

"Враг хочет разрушить нашу оборону, атакуя как в лоб, так и с флангов. Константиновка для них - это прямой путь на Дружковку, Краматорск и Славянск. Поскольку оккупанты застряли в Покровске и Мирнограде, это направление стало для них приоритетным", - сказал Тимочко.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ отметил, что сейчас Константиновка находится под постоянным огнем. Он поделился, что вражеские дроны и артиллерия добираются до окраин, из-за чего жилые дома сгорают дотла.

Также Тимочко добавил, что линия фронта проходит всего в десяти километрах от Константиновки.

Враг пытается стереть с лица земли Константиновку и взялся за еще один город - что известно

Ранее старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" рассказал, что россияне продолжают стирать с лица Земли город Константиновка Донецкой области. Он добавил, что уже сейчас враг приступил к уничтожению еще одного города – Дружковки.

По словам "Алекса", вражеские FPV-дроны в Дружковке и ее окрестностях постепенно начинают становиться печальной реальностью. Старший лейтенант отметил, что россияне не демонстрируют "попыток и желания" штурмовать Константиновку "в лоб". Враг пытается действовать в обход населенного пункта, избегая городских боев.

