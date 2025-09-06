По его мнению, от основных боевых действий под Добропольем будет зависеть многое.

Без захвата Покровска и Мирнограда российским оккупантам будет невозможно двигаться к Славянско-Краматорской агломерации. Об этом сказал военный эксперт Сергей Згурец.

"В направлении Покровска и в дальнейшем концентрируются вражеские силы, потому что без захвата Покровска и Мирнограда противнику невозможно двигаться к Славянско-Краматорской агломерации. Сейчас здесь сосредотачиваются силы и с украинской стороны, переброшены наши резервы, в частности из Сумской области, Курщины - штурмовой полк "Скала", который выбивает оккупантов из отдельных населенных пунктов", - рассказал он в эфире Еспресо.

По его словам, за последнее время Россия перебросила ряд своих воинских частей, среди них - 3 или 4 бригады морской пехоты, десантно-штурмовые войска, которые как раз направляются с восточного фланга на содержание восточного участка вблизи Доброполья.

"Там с запада происходят контратаки наших войск, а с востока - захватчик перебрасывает силы и пытается удержать этот участок", - пояснил эксперт.

По его мнению, от основных боевых действий под Добропольем будет зависеть многое.

"Если врагу удастся продавить этот участок, тогда он с севера может осуществлять продвижение на Покровск, делая невозможным логистику и развивая атакующие действия в направлении Дружковки. Подобная ситуация будет создавать угрозы еще для одного участка", - отметил Згурец.

По словам аналитика, на этом направлении контратакующие действия украинской стороны с востока сковывают значительные вражеские силы. Он сказал:

"Фактически все будет зависеть от того, насколько дальше эффективность наших контратак сможет пересилить войска противника, которые там сконцентрированы. Де-факто у оккупантов сейчас больше личного состава. В значительной степени все будет зависеть от мастерства наших командиров и преданности военных, в частности из штурмовых войск, которые демонстрируют чудеса на поле боя".

Эксперт прогнозирует, что кроме направления с севера в Доброполье, россияне будут пытаться заходить в Покровск, где его выбивают.

"Но вокруг Покровска сохраняется полуокружение. Однако эффективность боевых действий вблизи Доброполья определенным образом повлияет на характер дальнейших действий вокруг самого Покровска", - добавил Згурец.

Война в Украине - ситуация на фронте

Военный эксперт Сергей Грабский сказал, что Донецкая область остается самым опасным направлением, которую Россия вскоре попытается захватить полностью, для чего применит, в частности свою традиционную тактику "выжигания" - большое количество артиллерии.

