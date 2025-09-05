Грабский считает, что противник будет продолжать попытки по захвату всего Донбасса.

Донетчина остается самым опасным направлением, которое РФ вскоре будет пытаться захватить полностью, для чего применит, в частности свою традиционную тактику "выжигания" - большое количество артиллерии. Такое мнение в эфире телемарафона высказал военный эксперт Сергей Грабский, которого спросили, завершилась ли уже летняя наступательная кампания россиян.

"Календарно, конечно, летнее наступление закончилось, потому что мы живем уже в сентябре. Противник не достиг ни одной оперативной цели. Значит ли это, что он остановился? Конечно, нет. И, кстати, мы наблюдаем постоянно - противник по мере поступления ресурсов продолжает наступательные действия... Сейчас противник имеет задачу по захвату всего Донбасса", - сказал Грабский.

Он предполагает, что в связи с этим россияне пытаются сосредоточить все доступные силы на Донецком направлении. Именно с этим, говорит эксперт, связана переброска войск противника на указанное направление с других участков, где они пока неактивны, или не очень активны. По мнению Грабского, таким образом противник надеется прорвать украинскую оборону и оккупировать весь регион.

В то же время Грабский подчеркивает: огромные силы противника в Донецкой области не означают, что этот план Кремля будет выполнен:

"Это не обязательно, несмотря на то, что противник отчаянно бросает все, что имеет".

Россияне, добавляет эксперт, могут использовать так называемую традиционную тактику - массированное применение техники, артиллерии.

"Хотя, надо понимать, что линия фронта на данный момент, вряд ли, будет такой плотной, чтобы артиллерия нанесла серьезные удары. Имеется в виду, что позиции наши рассредоточены, украинская оборона является более мобильной", - подчеркнул Грабский.

Он пояснил - это означает, что ВСУ могут выйти из-под ударов своевременно, потому что имеют хорошую разведку.

Таким образом, считает специалист, по меньшей мере в ближайшие два месяца противник не будет останавливать боевых действий. И именно поэтому на линии фронта наблюдается очень высокий уровень напряженности, большая интенсивность боевых действий, почти половина которых приходится на Донецкое направление. Именно оно остается самым опасным, хотя это не исключает активности противника также на других участках фронта, в частности в районе Серебрянского леса и Купянска.

По мнению Грабского, переброска сил противника на Запорожье в определенной степени может носить отвлекающий характер.

"Надо понимать, что наши удары по Крыму, которые продолжаются буквально ежедневно, делают практически невозможным какое-то массированное сосредоточение и проведение наступательных действий в районе Запорожья. Потому, что система логистики противника просто не в состоянии обеспечить равномерное снабжение и поддержание высокого темпа боевых действий на Запорожском направлении, на сегодня. Им надо полностью остановить наступление на Донецком направлении и перебросить войска и ресурсы на Запорожское", - уверен Грабский.

Война в Украине

Как писал ранее УНИАН, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что РФ перегруппировалась и готова к решающей битве за Донецкую область, и этот регион для оккупантов как "кость в горле". По мнению Дикого, Москва уже поняла, что Украина не пойдет на условие оккупантов по выводу ВСУ с Донбасса без боя.

Также мы писали, что военный эксперт Павел Нарожный считает, что в случае заморозки войны, следует создать буферную зону от 20 до 40 километров шириной. Это надо, чтобы ни враг, ни мы не смогли быстро достать артиллерией друг друга. Однако, Нарожный сомневается, что враг согласится отступить на такое расстояние, а если это сделаем мы, тогда можем потерять Константиновку и Краматорск.

