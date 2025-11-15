Украинская и американская компании будут производить дроны для НАТО: первые детали

AIRO и Nord Drone Group создают совместное оборонное предприятие для производства дронов для Украины и НАТО.

Американская компания AIRO Group и украинский производитель беспилотников Nord Drone Group (NDG) объявили о намерении создать совместное трансатлантическое оборонное предприятие под названием AIRO Nord-Drone. Как сообщает немецкий телеканал ntv, новая структура будет заниматься разработкой и производством дронов для нужд Украины, США и стран НАТО.

Гендиректор NDG Евгений Котух назвал партнерство "мощной платформой" для интеграции боевого опыта Украины в технологии, которые могут стать основой для вооружения армий Запада. По данным компании, NDG сейчас выпускает около 4000 дронов ежемесячно и готова расширить производство до 25 000 единиц.

Согласно договоренностям, AIRO Group будет отвечать за управление производством, направлениями исследований и закупками, тогда как Nord Drone Group предоставит технологии и производственные мощности в Украине.

Как писал УНИАН, украинские производители дронов давно прорабатывали вопрос выхода на рынки НАТО. Они готовы предлагать союзникам проверенные в реальных боях технологии и готовые производственные мощности. Уже на текущем этапе аналитики оценивают количество выпущенных в Украине беспилотников в 4 млн единиц в год. Это больше чем все страны НАТО вместе взятые.

Однако в производстве они постоянно сталкиваются с вызовами, связанными с обеспечением комплектующих. Наращивание выпуска дронов продемонстрировало доминирование Китая в сфере необходимых технологий. Производителям сложно обеспечить достаточное количество аккумуляторов и деталей для сборки двигателей.

