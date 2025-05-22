Это Покровское, а также Харьковское с Сумским направления.

Российские захватчики больше всего будут сосредотачивать внимание для наступления летом на двух направлениях. На эти направления у оккупантов направлена логистика. Об этом военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный сказал в эфире Радио NV.

"Бои сложные ведутся как на Сумском, так и на Харьковском направлениях. Причем на Сумском они еще тяжелее, чем на Харьковском, потому что враг там уже сосредоточил примерно 60 тысяч личного состава. Но, ни зайти в Сумскую область, ни продвинуться дальше в Харьковской области без уничтожения наших плацдармов, которые есть в Курской и Белгородской области - это практически нереально. Они их не могут просто у себя за спиной оставить, потому что это для них будет огромная проблема", - сказал Нарожный.

Кроме того, он отметил, что все эти участки имеют леса, а это, с одной стороны, упрощает ситуацию для Сил обороны Украины, потому что они могут скрывать технику и личный состав. В то же время, с другой стороны, это также и усложняет ситуацию, потому что враг может довольно просто передвигаться по лесополосам. Более 90% атак от врага в таких обстоятельствах осуществляются на мотоциклах, или небольшими пешими пехотными группами.

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"Если глобально посмотреть на ситуацию, у врага сейчас есть два таких фокуса. Первый, и наиболее горячий, это Покровск. Второй - это Сумская и Харьковская области. Почему так? Это делается исключительно учитывая логистику. Это когда надо подвезти огромное количество боеприпасов и личного состава, еды, воды, топлива для техники и всего остального. Совершенно очевидно, что подвозить из Российской Федерации или на Донбасс, или в Белгородскую/Курскую область врагу довольно просто. Там даже арсеналы довольно близко находятся - километрах в 500 от государственной границы", - добавил Нарожный.

В этой связи, по мнению эксперта, Сумское и Харьковское направления, по ожиданиям, будут очень горячими этим летом.

Война в Укрраине - новости

Как сообщал УНИАН, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что обманчивые разговоры россиян о переговорах, возможности прекращения огня и "меморандумах" о мире не стоит принимать во внимание, поскольку Россия не собирается останавливаться в войне против Украины.

Бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что у захватчиков есть возможности и ресурсы для летнего наступления. В то же время, главной задачей российской армии этим летом станет попытка захватить Славянско-Краматорскую агломерацию в Донецкой области. Наступление будут вести сразу с трех сторон.

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