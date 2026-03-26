Россия атаковала Днепр: повреждена многоэтажка, есть раненые

Враг ударил по городу беспилотниками.

Из-за российского обстрела Днепра повреждена многоэтажка, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

"Враг атакует Днепр. Повреждена многоэтажка", – заявил он.

Согласно фотографиям, опубликованным главой ОВА, в результате атаки поврежден 4-этажный дом. В нем выбиты окна, спасатели пытаются потушить пожар.

Позже Ганжа сообщил, что из-за атаки пять человек получили ранения.

"Загорелись квартиры на втором и третьем этажах многоквартирного дома", – добавил чиновник.

Около 09:30 в Воздушных силах сообщали о вражеских БПЛА в направлении Днепра.

Вражеские удары по Днепру

24 марта российские военные атаковали 14-этажный жилой дом в Днепре. В многоэтажке повреждены стены, балконы, окна, технический этаж. На двух верхних этажах возник пожар. Сообщалось о ранении 13 человек, среди них – трое детей.

Один из обломков залетел в кабинет мэра Днепра Бориса Филатова.

