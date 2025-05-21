У захватчиков хватит ресурсов для осуществления наступления летом, убежден эксперт.

Главной задачей российской армии этим летом станет попытка захватить Славянско-Краматорскую агломерацию на Донбассе. Наступление будут вести сразу с трех сторон. Об этом бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сказал во время интервью для "Фабрики новостей".

По его мнению, во время летней наступательной кампании россияне попытаются использовать в свою пользу несколько ключевых факторов.

Во-первых, это наличие зеленых листьев на деревьях, что "позволяет делать скрытое перемещение и сосредоточение большого количества, в первую очередь, личного состава, который выполняет военные задачи на приспособленных автомобилях или мотоциклах".

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Во-вторых, речь идет о "соответствующих погодных условиях" - достаточно длинный световой день. Также речь идет о "устойчивых почвах", потому что нет ливней как весной или осенью.

"Возможности для масштабных атак на поле боя у врага есть. И, несмотря на огромные потери, враг, тем не менее, имеет территориальные достижения. Мы видим как развивается наступление российских войск на юго-запад от Константиновки. Мы видим продвижение вражеской армии восточнее Мирнограда, попытки врага расширить плацдарм контроля на юго-запад от Покровска. Действия вражеской армии в районе Лимана так же масштабировались", - отметил Селезнев.

Вместе с тем, по его словам, переброска врагом в район Часового Яра элитной части из состава ФСБ, которая обучена алгоритмам ведения боевых действий в городской застройке тоже свидетельствует о том, что враг сосредотачивает усилия на приоритетных направлениях.

Как убежден Селезнев, врагу "мучает тот факт", что под контролем Украины остается большая городская агломерация на территории Донецкой области. Речь идет о Славянске, Краматорске, Дружковке и Константиновке.

"Я думаю, что именно во время летней наступательной кампании враг будет атаковать наших защитников, которые находятся там с трех направлений - от Лимана, от Часового Яра и Торецка, и через Константиновку соответственно на север. Это для врага крайне важно - чем больше захватить территории Донетчины", - подчеркнул Селезнев.

Он отметил, что также не стоит снимать с повестки дня бои, которые будут происходить на Сумщине, потому что оккупанты имеют возможность для ведения активных наступательных действий.

В то же время, эксперт не считает, что у захватчиков будет серьезная активность на юге Украины.

Также экс-спикер Генштаба прокомментировал, соответствуют ли действительности заявления, что в Украине нет средств для отвоевания оккупированных территорий. Селезнев считает наличие ресурсов ключевым фактором. Он напомнил, что эта война касается истощения резервов и ресурсов.

"Мы должны понимать, что для того, чтобы выхолостить наступательный потенциал российской армии нам надо многое сделать", - отметил эксперт.

Он напомнил, что до начала октября 2024 года, как об этом говорила украинская разведка, российский наступательный потенциал должен быть выхолощен.

"И это логично. Потому что на тот промежуток времени, с учетом того, что масштабные наступательные действия российской армии начались еще в середине октября 2023 года, так и должно было произойти, но не произошло. Российские эмиссары, страны-сателлиты нашли возможности и ресурсы, чтобы дальше продолжать активные наступательные действия. По сей день это происходит. Поэтому, ключевой фактор, который будет влиять на ход событий, это фактор ресурсов", - подчеркнул Селезнев.

В этой связи, он считает, что системное и методичное разрушение вражеского потенциала в конце концов приведет к выхолащиванию тех ресурсов.

"Можем ли мы сточить российскую армию в ноль? Нет. Работает российская оборонка. Есть поставки вооружения и военной техники из определенных стран мира, и есть поставки оборудования и оборудования двойного использования, и в частности, из Китая. Поэтому, я не думаю, что Россия останется голой и босой", - убежден Селезнев.

В то же время, он считает, что Силы обороны Украины могут вывести ситуацию на тот уровень, когда россиянам понадобится определенная передышка, является очевидным.

Обращая внимание на мнения различных экспертов и аналитиков, он допускает, что это может произойти где-то к середине осени этого года. Тогда начнутся осенние ливни и будет крайне трудно использовать мотоциклы и автомобильную технику. Поэтому, он считает очевидным, что россияне посвятят лето активным наступательным действиям.

По его словам, россиянам удается заменять военные потери личного состава на поле боя. Ежемесячно российская армия получает 35-40 тысяч человек.

Селезнев подчеркивает, что у россиян хватит ресурсов для летнего наступления.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, украинские защитники, которые защищают Украину на фронтах, считают, что не стоит ждать перемирия.

По словам спикера оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Павла Шамшина, российские захватчики уже начали летнюю наступательную кампанию.

По мнению ветерана и военного эксперта Евгения Дикого, россияне будут имитировать летнюю наступательную кампанию с попыткой наступать везде, где только смогут.

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