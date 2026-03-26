У берегов Турции атаковали танкер с российской нефтью: это мог сделать морской дрон, – СМИ

Сообщается о серьезных повреждениях; известно, что в машинное отделение начала поступать вода.

На танкере, перевозившем нефть из РФ, в Черном море, недалеко от побережья Турции, произошел взрыв – вероятно, судно атаковал беспилотный морской аппарат, сообщает сегодня турецкое СМИ NTV.

Говорится, что на танкере с сырой нефтью под названием ALTURA произошел взрыв примерно в 15 милях от входа в пролив Босфор, судно получило повреждения на палубе и в машинном отделении.

"Танкер ALTURA, который перевозил 140 тысяч тонн нефти и вышел из России, оказался в эпицентре мощного взрыва. Инцидент произошел в открытом море в Черном море. Сообщается о серьезных повреждениях на мостике судна. Также стало известно, что в машинное отделение начала поступать вода", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после подачи сигнала о срочной помощи к месту происшествия были направлены силы Управления береговой безопасности, береговой охраны, а также специализированное аварийно-спасательное судно Nene Hatun.

Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу сообщил, что рассматривается версия о применении беспилотного морского аппарата. По словам министра, на место происшествия направлены технические специалисты.

Также сообщается, что среди членов экипажа пострадавших нет, состояние здоровья 27 турецких моряков оценивается как хорошее.

ALTURA – что известно об этом судне

По данным ГУР Минобороны Украины, судно ALTURA задействовано в экспорте российской нефти/нефтепродуктов, находится под санкциями стран Евросоюза, Швейцарии, Великобритании и Украины. Танкер в период с января 2024 года по июль 2025 года перевез около 6 млн баррелей российской нефти. В частности, 19 августа 2025 года танкер вышел из терминала Шесхарис (порт Новороссийск), загруженный сырой нефтью (почти 140 тыс. метрических тонн), и доставил ее в Индию. Отправителем груза была российская компания, подпадающая под санкции, ПАО "НК "Роснефть", фрахтователем – крупнейший индийский покупатель российской нефти компания Reliance.

По данным разведки, владельцем танкера с мая 2024 года по ноябрь 2025-го была компания Kayseri Shipping S.A. (Панама), учредитель – Гектор Варела Де Леон. В прошлом году 30 июля США применили к нему санкции за деятельность в нефтяном секторе иранской экономики. Говорится, что этот человек связан с регистрацией и управлением подставных компаний, входящих в сеть огромной судоходной империи, контролируемой Мохаммедом Хоссейном Шамхани – сыном Али Шамхани, главного политического советника верховного лидера Ирана. После введения санкций ЕС судно сменило название, страну флага и руководство.

Международная общественная организация Greenpeace относит танкер к теневому флоту танкеров, транспортирующих российскую нефть по миру и угрожающих окружающей среде.

Теневой флот РФ – последние новости

Напомним, недавно в западной части Средиземного моря французский флот задержал нефтяной танкер, который связывают с так называемым "теневым флотом" России. Речь шла о танкере "Дейна", который следовал из российского порта в Мурманске. Корабль шел под флагом Мозамбика, однако французские военные заподозрили, что он использует его незаконно. Судно перехватили совместно с союзниками из Великобритании.

