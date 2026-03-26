Ученые вероятно нашли останки д’Артаньяна из 'Трех мушкетеров'

Под полом церкви в Нидерландах, возможно, обнаружили останки легендарного мушкетера Д’Артаньяна. Археологи предполагают, что это могут быть "потерянные" кости военного, который стал прототипом героя известных романов Александра Дюма-отца – "Три мушкетера", "Двадцать лет спустя" и "Виконт де Бражелон".

Могилу с человеческими останками нашли в церкви Святых Петра и Павла в городе Маастрихт после того, как часть пола просела, пишет Sky News. Погребение расположено прямо перед алтарем.

Экспертиза и идентификация с помощью ДНК

Специалисты сейчас пытаются подтвердить с помощью ДНК-анализа, принадлежит ли скелет знаменитому французскому мушкетеру Шарлю де Бац де Кастельмор д’Артаньяну. На возможную идентификацию также указывают предметы, найденные в могиле.

Д'Артаньян обрёл широкую славу более чем через 150 лет после смерти, когда его образ стал центральным персонажем романа Александра Дюма "Три мушкетера", опубликованного в 1844 году.

В реальной жизни он служил королю Людовику XIV и дослужился до звания капитана-лейтенанта королевских мушкетеров. Аристократ погиб 25 июня 1673 года во время осады Маастрихта в ходе Франко-нидерландской войны – его смертельно ранила мушкетная пуля в горло. По мнению экспертов, транспортировка тела в Париж летом была бы сложной, поэтому его могли похоронить недалеко от места гибели. Церковь, где нашли останки, расположена как раз возле бывшего лагеря французской армии.

Доказательства и свидетельства очевидцев

Рядом с телом обнаружили фрагмент пули и монету соответствующего периода. Кроме того, в одном из писем того времени упоминается, что д’Артаньяна похоронили на освященной земле. Диакон церкви Йос Валке, участвовавший в раскопках, почти уверен в находке.

"Под алтарем – трудно представить себе более святое место. Если сложить все факты, это выглядит правдоподобно. Но окончательной уверенности пока нет", – отметил он.

Сейчас ученые исследуют ДНК, полученную из челюстной кости, и сравнивают ее с генетическим материалом потомков Д'Артаньяна. Археолог Вим Дейкман подчеркнул, что исследование ведется на самом высоком уровне, чтобы максимально точно установить, принадлежат ли найденные останки знаменитому мушкетеру, погибшему недалеко от Маастрихта.

