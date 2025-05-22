Обманчивые разговоры россиян о переговорах, возможности прекращения огня и "меморандумах" о мире не стоит принимать во внимание. Россия не собирается останавливаться.

Если говорить о стратегических целях, то ключевой задачей для россиян в текущем году является расширение так называемого сухопутного коридора. То есть, фактически, им надо захватить всю Запорожскую область, часть Днепропетровской и так до Покровска (а дальше - по возможности). Это крайне важно для врага для обеспечения безопасности такого коридора от ударов Сил обороны Украины.

В то же время, следует понимать, что все время, пока Россия морочила всем голову какими-то переговорами, она не прекращала наступательных действий. То есть, с одной стороны, с приходом лета не стоит ждать какого-то сверхактивного роста атак.

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С другой стороны, как только пройдут майские дожди, немножко подсохнет, и враг будет давить по всей линии фронта - начиная с Кинбурнской косы и заканчивая Курской и Сумской областями.

Все эти полторы тысячи километров, конечно, взять трудно. Но здесь, вероятно, будет работать тактика: сначала давить несколько недель по всему фронту, а дальше - в зависимости от того, на каком участке будет успех. Туда, где россиянам будет удаваться давить лучше, они и перебросят свои оперативные резервы.

Какие направления можно выделить? Для врага существует несколько удобных направлений. В частности, Лиманское, левый берег Оскола и Северского Донца. Также стоит принимать во внимание, что они не отказываются от своих целей в Донецкой области - будут и в дальнейшем пытаться давить и захватить Покровск и двигаться в сторону Константиновки. Там под ударом будут Торецк, Часов Яр и сама Константиновка.

В то же время (для того, чтобы растянуть наши войска), россияне, вероятно, проведут атаки тактического уровня на Сумском направлении, возможно рядом с Ахтыркой. И обязательно враг будет пытаться форсировать Днепр. К примеру, там, где есть узкие места - от Херсона до Каховки, где ширина реки до 200-300 метров. Таким образом, россияне попытаются создать там плацдарм, чтобы Украина была вынуждена держать свои войска для отражения российских атак.

Также следует понимать, что во время потенциального наступления на крупные города, россияне будут угрожать гражданским жителям. Поэтому процесс эвакуации украинцев из наиболее критических участков фронта уже начался. И, по моему мнению, однозначно надо начинать эвакуировать людей из части Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей...

Учитывая все это, может возникнуть логичный вопрос: не много ли россияне запланировали на это лето?

Но здесь надо принимать во внимание, что у них осталось не так много времени для выполнения своих целей.

Экономика - на изломе, с личным составом начинаются сложности. Огромные (едва ли не самые большие) проблемы - с техникой. На складах она фактически закончилась, россияне работают с колес - что произвели, то и отправили. Чтобы собрать технику для следующего наступления, им понадобятся не месяцы, а годы.

Поэтому сейчас россияне ставят на это наступление фактически все. Это - максимальные ставки. Но и мы о планах РФ по летнему наступлению-2025 осведомлены еще с осени 2024 года.