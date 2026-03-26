Похожий на российскую 'Армату': США начнут производить Abrams нового поколения

США активизируют работу над созданием новой версии танка M1E3 Abrams.

Армия США надеется начать производство танка M1E3 Abrams уже в следующем году. Об этом сообщает портал The War Zone, который пообщался с американскими военными.

Точные сроки будут зависеть от результатов испытаний ранних прототипов танков боевыми подразделениями, которые планируется начать в этом году. Это может произойти летом или осенью.

В американской армии говорят, что главная цель программы M1E3 заключается в том, "чтобы как можно быстрее перейти к серийному производству".

Неизвестно, как именно может измениться конфигурация M1E3 до начала производства. Не до конца понятно и то, будут ли танки Abrams нового поколения полностью новыми серийными машинами.

Ранний прототип, представленный на Детройтском автосалоне, имел существенно переработанный корпус и беспилотную башню. В то же время, вероятно, он представлял собой переработанный танк M1A2 System Enhancement Package Version 3 (SEPv3).

Ранний прототип M1E3 отличается от M1A2 SEPv3 целым рядом важных особенностей. На первом месте в этом списке – новая гибридная силовая установка, заменившая энергоемкую газотурбинную установку, устанавливавшуюся на предыдущих моделях танков Abrams.

Представители Армии США заявляли, что M1E3 будет на 40–50 процентов экономичнее по сравнению с предыдущими версиями.

Башня танка M1E3 Abrams нового поколения имеет дистанционное управление, а сокращенный экипаж из трех человек (вместо четырех) размещается в передней части корпуса. Последнее делает танк очень похожим на российский Т-14, выполненный на базе платформы "Армата".

Ранний прототип M1E3, представленный в Детройте, был оснащен дистанционным боевым модулем, установленным на башне.

Модуль получил 40-мм автоматический гранатомет, пулемет калибра 7,62x51 мм и противотанковый ракетный комплекс Javelin. Полный комплект вооружения M1E3 может быть расширен, в частности за счет добавления пусковых установок для беспилотных боеприпасов.

По данным Армии США, M1E3 будет оснащен версией израильской системы активной защиты Iron Fist. Компания Elbit Systems недавно сообщила, что система может сбивать дроны-камикадзе, а также противотанковые управляемые ракеты и другие средства поражения.

Новые танки создают не только американцы, но и европейцы. Сегодня немцы и французы работают над принципиально новым танком Main Ground Combat System (MGCS), который должен заменить Leclerc и Leopard 2.

Также сообщалось, что в Германии разрабатывают новый танк, который станет следующим этапом развития Leopard 2. Он может получить название Leopard 3 и станет "мостом" к Main Ground Combat System.

