В 2024 году потери России достигли рекордных значений.

Потери России на войне против Украины в последний год вышли на совершенно новый уровень. Об этом говорится в анализе российских изданий Meduza и "Медиазона", который основан на данных Реестра наследственных дел (РНД).

Отмечается, что Росстат закрыл данные об общей смертности в России весной 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину. Причиной является желание Кремля скрыть реальные данные о потери на войне против Украины от общественности.

Выяснилось, что в 2024 году потери России достигли рекордных значений. В отдельные моменты пиков наступления на Донбассе россияне теряли более двух тысяч солдат в неделю. Всего в 2024 году погибло около 93 тысяч российских военнослужащих, что почти вдвое больше, чем в 2023 году.

Видео дня

В отдельные пиковые моменты летнего наступления РФ на Донбассе в 2024 году потери россиян составляли до 3000 человек в неделю. В июне-августе Россия в среднем теряла по 2000 солдат.

Анализ показал, что общее число погибших российских военных по состоянию на конец лета 2025 года составляет 220 тысяч человек. Отмечается, что погибшие, числящиеся "без вести", не сразу отражаются в РНД, что затрудняет оценку потерь.

Потери России на войне - важные новости

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины раскрыли потери россиян среди военнослужащих из числа осужденных лиц. В период с января по апрель 2025 года безвозвратные потери среди таких военных составили не менее 4 212 человек. Среди погибших - значительное количество лиц в возрасте 18-19 лет.

Кроме того, в Службе безопасности Украины рассказали, что с начала полномасштабного вторжения ЦСО "А" уничтожило 1610 танков российских оккупантов. По словам главы СБУ Василия Малюка, спецназовцы Центра системно снижают боевой потенциал РФ и достигают в этом значительных результатов.

Вас также могут заинтересовать новости: