Волонтер считает, что лучше мобилизовать меньше людей, но делать это более качественно.

Ежемесячно в Украине мобилизуют 30 тысяч человек, но между мобилизацией территориальных центров комплектования (ТЦК) и боевой частью у них еще есть свой тернистый путь, рассказал руководитель волонтерского фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью YouTube-каналу Pressing.

Чмут считает, что примерно из 30 тысяч мобилизованных где-то треть, то есть, 10 тысяч из них попадает в боевые части.

"Мы говорим, что мобилизуем 30 тысяч (ежемесячно - прим. ред.). Но мы не говорим, что дальше происходит. Сколько из 30 тысяч попадают в боевые части? Есть гипотеза, что из этих 30 тысяч доходит одна третья - десять тысяч", - сказал волонтер.

Он пояснил, что в процессе они отсеиваются из-за ряда важных факторов: состояния здоровья, законных причин на отсрочку от мобилизации и тому подобное.

"Оказывается, между мобилизацией ТЦК и боевой частью у них еще есть свой тернистый путь - учебного центра, подготовки и тому подобное. И на этом пути оказывается, что у новомобилизованного есть, скажем, 5 детей - законная причина для отсрочки. У другого - открытая форма туберкулеза или какие-то другие хронические болезни, из-за которых надо списывать (с военной службы - прим. ред.). Кто-то болеет и "падает" на госпиталь, и дальше там из госпиталя в госпиталь год сидит. Кто-то сбежал в СЗЧ. Кого-то никто не берет по ряду других причин", - отметил Чмут.

Именно по этим причинам, пояснил волонтер, в части доходит какой-то небольшой процент.

"Из этого небольшого процента есть ограниченно годные. Ограниченно годного не поставишь пулеметчиком. Его надо ставить на какую-то тыловую должность, которые уже заполнены ранеными ребятами. И командиры его отправляют обратно. И эти люди могут год существовать где-то - никому не нужны, получая денежное обеспечение", - добавил он.

Также по мнению волонтера, большое количество людей в Силах обороны "потеряны в системе". Чмут считает, что в стране стоит мобилизовать меньше людей, но делать это качественнее.

Также он соглашается с данными, которые привел президент Украины относительно потерь на фронте: в среднем за день Украина теряет 18 солдат погибшими, 243 ранеными, 73 - пропавшими без вести. В то же время, волонтер отметил, что у страны-агрессора потери гораздо больше.

Мобилизация в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса считает, что даже после окончания активных боевых действий еще некоторое время в стране будет продолжаться мобилизация. Бывший командир 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" пояснил, что даже в таком случае нам все равно надо будет поддерживать на должном уровне степень готовности Вооруженных сил выполнять первоочередные задачи. Он отметил, что также не стоит надеяться, что произойдет быстрая демобилизация тех военных, которые защищают страну с 2022 года.

Также мы писали, что заместитель министра обороны генерал-лейтенант Евгений Мойсюк сообщил, что с сентября представители Территориальных центров комплектования и социальной защиты обязательно должны фиксировать свою работу на улице с помощью бодикамер. Указывается, что Минобороны Украины начало развитие специальной IТ-системы, чтобы унифицировать и централизовать процесс видеофиксации мероприятий оповещения. В связи с этим решением, планируется закупка унифицированных камер для ТЦК.

