Еще некоторое время Украине придется пожить в полной боевой готовности, говорят в руководстве государства.

После окончания активных боевых действий режим мобилизации в Украине продлится еще некоторое время, пока ситуация не позволит отказаться от принудительного набора людей в армию. Об этом в интервью "Суспільному" заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины, а до ноября 2024-го командир 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса.

"В течение определенного времени этот процесс еще будет продолжаться, потому что нам все равно, как бы мы ни хотели, нужно поддерживать на должном уровне степень готовности Вооруженных сил выполнять первоочередные задачи", - заявил он.

По словам Палисы, так же не стоит надеяться на быструю демобилизацию всех, кто защищает Украину с 2022 года.

"Потому что должны быть люди, которые придут им на замену. Для того, чтобы в остальной Украине жизнь имела такой вид, какой она имеет хотя бы сейчас", - отметил он.

Как именно решать вопрос демобилизации тех, кто давно ее заслуживает, - "здесь работа продолжается", говорит Палиса. Вместе с тем он подчеркнул, что "в вечное рабство" никого не хотят загонять.

"Наоборот, мы стараемся решить этот вопрос так, чтобы не навредить обороноспособности. Думаю, вскоре и Министерство обороны, и Генштаб представят свой план", - добавил представитель ОП.

Как писал УНИАН, с 1 сентября работники ТЦК обязаны носить бодикамеры при исполнении служебных обязанностей, как это уже давно делают патрульные полицейские. По замыслу это должно уменьшить количество злоупотреблений и облегчить расследование в случае конфликтных ситуаций.

Однако нардеп Анна Скороход выразила сомнение, что бодикамеры существенно повлияют на так называемую бусификацию. Она отметила, что в случае нарушения прав военнообязанных работникам ТЦК чаще всего грозит простой выговор, который не имеет никаких реальных последствий.

