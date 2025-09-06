40 процентов всех боеприпасов, которые применяет Российская Федерация, производится в Северной Корее.

У России есть союзники. И они уже помогают стране-агрессору переломить ситуацию на линии фронта.

Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью программе "Ход Тузова" на Апостроф TV. По его словам, как минимум, 40 процентов всех боеприпасов, которые применяет Российская Федерация, производятся в Северной Корее.

"Что такое 40% от всего объема? Вы представляете, о каких цифрах речь?" – добавил он.

Видео дня

Буданов отметил, что россияне нарастили производство вооружения, как только могут. В конце концов, около 60% боеприпасов они покрывают сами.

При этом Буданов говорит, что замедлять такую "поддержку" Северная Корея точно не будет – ей это максимально выгодно. Он отметил, что КНДР поставляет России свои ракеты, однако в производстве российских ракет участия не принимает.

В то же время на вопрос о том, продолжит ли КНДР отправлять своих солдат на войну против Украины, начальник ГУР ответил так:

"Значительно они не увеличат группировку. А поддерживать на том уровне, который есть, точно будут".

Что касается роли Ирана в российско-украинской войне, то, по словам Буданова, сейчас страна больше поставляет России компоненты для производства боеприпасов. Речь о нитроцеллюлозе, готовых порохах и тому подобное.

Война России против Украины: какие страны помогают РФ

Не секрет, что с первых месяцев войны против Украины Россия начала использовать для атак ударные дроны типа Shahed, которые приобрела у Ирана. Официально Тегеран это отрицал.

Впоследствии Москва наладила производство "Шахедов", постоянно наращивая его объемы. Если в начале войны атаки велись десятками дронов, сейчас речь идет о сотнях за один обстрел.

Что касается КНДР, то эта страна передает России боеприпасы – в том числе, баллистические ракеты KN-23, которые уже летели по украинским городам. Также на фронте появляется северокорейское вооружение, например САУ "Коксан". А во время Курской операции на той территории появились северокорейские военные.

Также СМИ неоднократно писали о том, что помощь России оказывает Китай – хотя и непрямую. Ее фирмы поставляют агрессору компоненты двойного назначения.

Вас также могут заинтересовать новости: