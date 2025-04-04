Россия может развернуть войска КНДР в Украине, в Крыму уже видели 'Коксаны', - ZDF

Появление пушек КНДР на полуострове может быть предвестником политически значимой эскалации, утверждает издание.

В Крыму "засветились" северокорейские артиллерийские установки. Вероятно, Россия перебросила часть войск КНДР на аннексированный полуостров, чтобы развернуть этот контингент в Украине, пишет ZDF.

26 марта в сети появилось видео, на котором видно несколько единиц северокорейских тяжелых артиллерийских установок "Коксан". Кадры свидетельствуют о том, что артустановки транспортируют по железной дороге в северную часть Крыма.

Эти пушки сыграли важную роль в наступлении РФ в Курской области благодаря большому радиусу поражения. По данным издания, Украина уничтожили пять пушек "Коксан" с помощью беспилотников, но Пхеньян передал Москве не менее 200 установок.

Видео дня

До сих пор северокорейские войска участвовали в боевых действиях только в Курской области. Впрочем, внезапное появление гаубиц "Коксан" в Крыму может свидетельствовать о планах России развернуть северокорейские силы непосредственно в Украине.

"Документально подтвержденное присутствие артиллерийских комплексов "Коксан" на украинской территории является предвестником политически значимой эскалации, то есть вероятного быстрого боевого развертывания северокорейских сухопутных войск в Украине", - говорится в материале.

КНДР и Россия - последние новости

Ранее разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР отправила новую партию солдат в Россию. По информации разведки, их количество составляет не менее 3000 человек.

В то же время Forbes сообщал, что ВСУ эффективно уничтожают "чудо-технику" КНДР на фронте, однако у Северной Кореи все равно есть большие резервы войск и техники, включая потенциально сотни дополнительных M1989.

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