Представитель разведки также рассказал, почему в августе украинцы ощутили некоторое облегчение с вражескими ударами.

Россия в ближайшее время не планирует прекращать удары по Украине, поэтому не следует ожидать, что она начнет соблюдать международное право.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в интервью Новости.LIVE Андрей Юсов. В связи с этим он призвал реагировать на угрозы со стороны россиян.

"Оснований считать, что они вдруг проявят какое-то миролюбие или начнут придерживаться международного права и избегать военных преступлений, в частности террористических атак и обстрелов гражданской инфраструктуры, нет", - подчеркнул Юсов.

Кроме того, представитель ГУР объяснил, почему август был относительно "тихим" в плане массированных воздушных ударов. Во-первых, это из-за политического процесса, например встречи американского президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и приезда спецпредставителя США Кита Келлога в Киев.

Но, как отметил Юсов, есть и военная составляющая.

"Подготовка каждого массированного обстрела это также сложный организационный, логистический момент. И да, и накопление, и своз, и подготовка стартовых площадок средств для запуска, это все требует времени", - пояснил он.

Заявления Юсова о войне в Украине:

Ранее представитель ГУР Юсов сообщал, что в настоящее время на территории Украины воюет около 700 тыс. российских солдат. Юсов уточнил, что большинство российской группировки сосредоточено в Донецкой области, что свидетельствует о главном приоритете Кремля.

