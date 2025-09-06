Россия в ближайшее время не планирует прекращать удары по Украине, поэтому не следует ожидать, что она начнет соблюдать международное право.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в интервью Новости.LIVE Андрей Юсов. В связи с этим он призвал реагировать на угрозы со стороны россиян.
"Оснований считать, что они вдруг проявят какое-то миролюбие или начнут придерживаться международного права и избегать военных преступлений, в частности террористических атак и обстрелов гражданской инфраструктуры, нет", - подчеркнул Юсов.
Кроме того, представитель ГУР объяснил, почему август был относительно "тихим" в плане массированных воздушных ударов. Во-первых, это из-за политического процесса, например встречи американского президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и приезда спецпредставителя США Кита Келлога в Киев.
Но, как отметил Юсов, есть и военная составляющая.
"Подготовка каждого массированного обстрела это также сложный организационный, логистический момент. И да, и накопление, и своз, и подготовка стартовых площадок средств для запуска, это все требует времени", - пояснил он.
Заявления Юсова о войне в Украине:
Ранее представитель ГУР Юсов сообщал, что в настоящее время на территории Украины воюет около 700 тыс. российских солдат. Юсов уточнил, что большинство российской группировки сосредоточено в Донецкой области, что свидетельствует о главном приоритете Кремля.