'Мы не прекратим': Буданов резко высказался об ударах по нефтяной отрасли РФ

Он подчеркнул, что в Украине идет война и у нас есть свои интересы.

Украина не откажется от ударов по нефтяной инфраструктуре России. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, отвечая на вопросы журналистов.

Он подтвердил, что некоторые партнеры Украины просят ослабить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы на фоне резкого роста мировых цен на нефть.

"Это все вопрос формирования цены. Но у нас своя война", – подчеркнул Буданов.

При этом он отметил, что с подобными вещами Украина сталкивается с 2022 года.

"Были скандалы, что определенные подразделения заехали на технике иностранного производства куда-то на территорию России. Что где-то применялось оружие не так, как кому-то хотелось", – сказал Буданов.

При этом он подчеркнул, что партнеров можно понять.

"Это их правда. Но ведь есть еще и наша правда, и наш национальный интерес. И он именно такой, какой есть", – отмечает глава Офиса президента.

Он четко заявил, что Украина не прекратит наносить удары по отрасли, которая работает на российский фронт.

"Мы не прекратим", – сказал Буданов.

Удары по российской энергетике

Как сообщал УНИАН, украинские атаки беспилотников не позволяют России извлекать выгоду из роста цен на нефть, вызванного войной на Ближнем Востоке, и демонстрируют ее слабые места в системе ПВО.

Financial Times написала, что хотя прибыль Москвы остается высокой, поскольку нефть марки Brent торгуется выше 100 долларов за баррель, но атаки на два основных экспортных пункта России в Балтийском море могут сократить доходы Кремля.

Так, по словам заведующего кафедрой энергетики и климата Киевской школы экономики Бориса Додонова, пять атак на Приморск и Усть-Лугу обошлись российским экспортерам энергоносителей примерно в 970 миллионов долларов упущенной прибыли за неделю до 20 марта.

На Приморск и Усть-Лугу приходится более 40 процентов российских мощностей по морскому экспорту сырой нефти. Только в Приморске в результате атак сгорела нефть на сумму 200 миллионов долларов, сообщил западный представитель службы безопасности.

