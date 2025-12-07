Россияне имеют продвижение в Донецкой области и Запорожье.

Российские войска имеют новые продвижения за последние сутки. Аналитики украинского мониторингового проекта DeepState рассказали о последних обновлениях карты войны в Украине.

В частности, по их данным, оккупанты имеют успехи в Донецкой и Запорожской областях. В Донецкой области российская армия продвинулась вблизи поселка Ямполь Лиманской громады Краматорского района. В Запорожской области продвижение россиян зафиксировано возле села Сладкое на Гуляйпольском направлении.

Что касается этих направлений, то Генеральный штаб ВСУ в сводке за минувшие сутки сообщил, что Силы обороны отбили 13 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки.

Видео дня

На Гуляйпольском направлении, по его данным, Украина отбила 14 атак россиян в районе населенных пунктов Гуляйполе, Сладкое и в направлении Доброполья.

Ситуация на фронте

Как сообщал ранее УНИАН, сейчас окружения Мирнограда Донецкой области нет, хотя россияне всячески пытаются зайти в город. По словам начальника отделения коммуникаций 79 отдельной дисантно-штурмовой Таврической бригады Романа Писаренко, оккупанты идут малозаметными тропами, но украинские военные их уничтожают.

Также в ВСУ назвали главную угрозу для Запорожья. Как пояснил представитель управления штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины Алексей Свинаренко, враг пытается инфильтрироваться малыми группами, и на сегодня главная угроза для областного центра - в районе Гуляйполя. Впрочем, там на сегодня, заверил он, удалось стабилизировать ситуацию.

Недавно украинские воины освободили населенный пункт на Днепропетровщине - село Тихое. Сине-желтый флаг там подняли бойцы 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

