Оккупанты проводят разведку боем, применяют дроны для корректировки и попыток прорыва.

Россияне пытаются продвигаться малыми группами, а также используют дроны для попыток прорыва. Об этом рассказал командир одного из подразделений центра специального назначения с позывным "Джек", комментируя ситуацию на фронте, в эфире "Киев24".

"Ситуация контролируемая, хотя противник периодически пытается активизироваться. Мы стараемся работать на опережение, постоянно мониторим обстановку. Благодаря нашей работе и взаимодействию с другими подразделениями, с которыми мы работаем рядом, противнику не удается продвигаться вперед", - отметил он.

По его словам, россияне в большинстве случаев действуют малыми группами или проводят разведку боем, применяют дроны для корректировки и попыток прорыва.

Видео дня

"Мы адаптируем свои действия под эти тактики и наносим удары в моменты, когда противник наиболее уязвим", - отметил командир.

Кроме того, он добавил, что в основном, его подразделение полностью обеспечено для работы в зимних условиях. Военный объяснил:

"Да, ожидаем стабильности на большинстве направлений, хотя локальные попытки активизации противника возможны и они скорее всего и будут. Противник пытается, где находит слабые места в нашей обороне, там и проводить активные свои действия".

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков DeepState, российские захватчики не оставляют попытки захватить Покровск и Мирноград Донецкой области.

Так, противник продолжает распыляться по Покровску и его окрестностям, пытаясь установить физический контроль в районе. Больше всего фиксаций врага осуществляется в центральной и северной частях города.

Украинские защитники прилагают усилия с целью зачистки отдельных районов, но основная работа выполняется пилотами дронов, которые без перестану пытаются обнаружить и уничтожить противника.

Аналитики добавляют, что проблемным является участок боевых действий в районе населенного пункта Ровно и на отрезке между Покровском и Красным Лиманом, где осуществляется постоянная фиксация противника. Враг устраивает там засады, минирует участок и даже выстраивает инженерные заграждения.

