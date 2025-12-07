По словам Писаренко, оккупанты пытаются пройти малыми группами по малозаметным тропам, но их украинские военные уничтожают.

В настоящее время окружения Мирнограда Донецкой области нет, но россияне всячески пытаются зайти в город.

Об этом сказал в эфире телемарафона Роман Писаренко, начальник отделения коммуникаций 79 отдельной дисантно-штурмовой Таврической бригады.

"Враг очень хочет попасть в сам город и сделать окружение, но у них ничего не получается", - подчеркнул он.

Видео дня

По словам Писаренко, оккупанты пытаются пройти малыми группами малозаметными тропами, но их украинские военные уничтожают.

Писаренко рассказал как проходят бои возле Мирнограда.

"В Мирнограде большую роль на себя взяли средства артиллерии, а также операторы БПЛА работают по противнику. Если кто-то из оккупантов доходит до переднего края, то в бой вступают десантники, которые на переднем крае и не дают зайти в город", - отметил он.

По его словам, сейчас город очень сильно изуродован из-за вражеских авиаударов, в том числе из-за сброса КАБов.

Ситуация в районе Мирнограда

Как сообщал УНИАН, командир 7 корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ бригадный генерал Евгений Ласийчук рассказывал, что сообщение с Мирноградом затруднено. Он отмечал, что логистика в город затруднена, но не потеряна.

По его словам, длительное время противник пытался осуществлять лобовые атаки на украинские передовые позиции, но ничего не достиг. Сейчас противник действует по другой тактике - пытается перерезать логистику.

Ласийчук отмечал, что военные работают над тем, чтобы расширить логистический коридор, заверив, что высшее военное руководство ВСУ усилило направление опытными подразделениями.

Вас также могут заинтересовать новости: