Сейчас удалось выровнять линию обороны возле Гуляйполя.

На Запорожском направлении враг пытается инфильтрироваться малыми группами, на сегодня главная угроза для города Запорожье - в районе Гуляйполя. Об этом сказал в эфире Киев24 Алексей Свинаренко, спикер управления штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины.

Он отметил, что Запорожское направление отличается от Донецкого тем, что на нем большое количество открытых зон. При этом подчеркнул, что на сегодня главная угроза для города Запорожье в районе Гуляйполя.

"Враг идет параллельно нашим оборонительным линиям, которые строились. Потому что мы строили оборонительные линии для удара с юга, а враг сейчас движется с востока на запад. Командование предусмотрело такой вариант, там есть линия обороны, однако они не настолько мощные как в районе Орехова", - подчеркнул Свинаренко.

По его словам, на сегодня возле Гуляйполя удалось стабилизировать ситуацию.

Свинаренко рассказал, что удалось выровнять линию обороны, наладить нормальную коммуникацию, чтобы не повторилась ситуация с "дружественным огнем", когда отходили бойцы ТРО, меняя позицию и никого не предупредили.

Ситуация на Запорожье

Валентин Манько, начальник управления штурмовых подразделений ВСУ, рассказал, что российские оккупанты не прекращают попыток зайти в Гуляйполе, но взять этот город "тяжелая история".

По его словам, враг заходит в Гуляйполе группой по 3-4 человека под прикрытием тумана. Когда туман рассеивается, то их наши бойцы сразу уничтожают. Россияне не прекращают попытки зайти в Гуляйполе и "просто забрасывают мясом"

