На побережье Одесской области зафиксировали голубого 'пришельца': раньше его тут не видели

Он является инвазивным видом и поэтому опасен для черноморского биоразнообразия.

В Национальном природном парке"Тузловские лиманы", что в Одесской области, впервые зафиксировали голубого краба. Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев.

"Тузловские лиманы" – морской нацпарк и единственный неоккупированный нацпарк на всей двухтысячекилометровой протяженности Азово-Черноморского побережья Украины. И вот, сейчас, во время очередного мониторинга, впервые здесь обнаружен голубой краб (Callinectes sapidus). Он действительно уже живет в Черном море, хотя и не является его коренным обитателем", - заявил Русев.

Как пояснил ученый, родина этого краба - атлантическое побережье Америки (от Канады до Аргентины). Считается, что в Черное море он попал вместе с балластными водами судов или просто мигрировал через Средиземное и Мраморное моря, где он уже обитает. Голубой краб любит лиманы и прибрежные зоны моря с небольшой глубиной и невысокой соленостью, отмечает исследователь.

Хотя этот краб выглядит очень красиво (его клешни имеют характерный ярко-голубой цвет) и является деликатесом, для экосистемы Черного моря он является инвазивным видом и представляет опасность для черноморского биоразнообразия. Дело в том, что он намного больше и агрессивнее местных крабов (например, травяного или каменного, или плавунца), поэтому будет вытеснять их.

"Всеядность – он ест почти все – моллюсков, мелкую рыбу и водоросли, что может повлиять на баланс местной флоры и фауны. Последняя пара ножек сплющена и напоминает весла, что делает его прекрасным пловцом для быстрого передвижения. Голубой краб очень вынослив. Он может выживать в воде с низким содержанием кислорода и при значительных колебаниях солености, что делает Черное море для него вполне комфортным местом обитания", – рассказал ученый.

