Во Львове до 14 февраля объявили желтую опасность: что будет с погодой (инфографика)

На Львовщине также введено повышенную опасность.

Во Львове и Львовской области на 13 и 14 февраля объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По территории Львовской области и городу Львову 12-14 февраля на дорогах гололедица", - сообщают синоптики.

Из-за этого во Львовской области введен I уровень опасности, желтый.

Погода во Львове - прогноз на 13 февраля

13 февраля погоду на Львовщине будет определять теплый сектор циклона с центром над Прибалтикой и прохождение днем атмосферного фронта.

По Львовской области будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а утром и днем пройдет небольшой дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем воздух прогреется до +3°...+8°.

Во Львове сегодня столбики термометров покажут более сдержанные +4°...+6°.

Во второй половине недели на Львовщине будет наблюдаться прохождение атмосферных фронтов с запада. На дорогах сохранится гололедица.

Напомним, на сегодня почти по всей Украине объявили I уровень опасности из-за тумана. Видимость упадет до 200-500 метров повсеместно, кроме восточных и Запорожской областей, а также Крыма.

