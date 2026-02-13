Если вам небезразлично качество кофе, самое время освоить "золотое соотношение".

Польза чая и кофе давно известна – они уже стали повседневной реальностью для многих людей. Но по утрам мы часто добавляем ингредиенты для кофе "на глаз", хотя такой подход может негативно сказаться на вкусе напитка.

Чтобы избавить себя от неудавшегося кофе, стоит попробовать систему измерений, которой придерживаются специалисты кофейной индустрии. Она помогает избежать крайностей, когда напиток выходит слишком крепким или, напротив, чрезмерно слабым.

О том, что это за система и как правильно заварить вкусный кофе, рассказывает редактор известного интернет-издания "Cnet" Памела Вачон.

Видео дня

Как правильно заваривать кофе по "золотому соотношению"

По словам Калины Тео, директора по обучению Coffee Project New York, так называемое "золотое соотношение" означает оптимальную пропорцию воды и молотого кофе в начале заваривания, что в итоге дает насыщенную и сбалансированную чашку.

Ассоциация Specialty Coffee Association рекомендует диапазон от 15:1 до 20:1 – это означает 15–20 частей воды на 1 часть кофе по весу. Итоговый объем напитка может варьироваться в зависимости от способа приготовления – будь то капельная кофеварка, френч-пресс или пуровер.

Следуя рекомендованным пропорциям (примерно 16:1), получаются следующие соотношения для кофеварки:

• на 6 чашек (900–1050 мл воды) – 60 г кофе;

• на 10 чашек (1500–1650 мл воды) – 100 г кофе;

• на 12 чашек (1800–2000 мл воды) – 120 г кофе.

Важно учитывать, что данная формула основана именно на весе, а не на объеме. Столовая ложка может вмещать разное количество кофе в зависимости от степени помола – мелкого для эспрессо, среднего для капельных машин или крупного для холодного заваривания.

Точные измерения позволяют добиться правильной экстракции – без излишней кислотности, горечи и вяжущего послевкусия. Это, пожалуй, важнейший аспект в том, как приготовить молотый кофе действительно вкусным в домашних условиях.

Соотношение 16:1 считается универсальной отправной точкой: оно обеспечивает выраженный вкус, который сохраняется даже при добавлении молока или сахара.

Чем больше воды приходится на одну часть кофе (например, 18:1), тем мягче и слабее будет напиток. И соответственно, если вам ценнее более насыщенный вкус, можно использовать пропорцию 15:1.

Как правильно заваривать молотый кофе – другие советы

Однако на этом рекомендации, как заваривать кофе, не оканчиваются. Есть еще несколько важных факторов, на которые стоит обратить внимание всем кофеманам.

Во-первых, существенную роль играет степень помола: для френч-пресса требуется более крупный помол, напоминающий морскую соль, тогда как для пуровера подходит более мелкий.

Во-вторых, температура воды. Эксперты рекомендуют использовать диапазон 90–96 °C, так как кипячение способно ухудшить вкус напитка.

Потом не менее важен и процесс перемешивания: чем активнее движутся частицы во время заваривания, тем интенсивнее проходит экстракция, а кофе приобретает более насыщенный вкус.

Также стоит учитывать тип фильтра. Металлические фильтры пропускают больше масел и мелких частиц, делая напиток более насыщенным, тогда как бумажные фильтры обеспечивают более чистую и прозрачную чашку.

Для стабильного результата не менее полезно использовать весы: в профессиональных кофейнях все ингредиенты тщательно взвешиваются, чтобы поддерживать постоянство вкуса.

Качество зерна и свежий помол также оказывают заметное влияние. Свежемолотый кофе, особенно при использовании жерновой кофемолки, значительно превосходит по вкусу заранее перемолотый продукт.

Наконец, в том, как приготовить кофе для наилучшего соответствия индивидуальным предпочтениям, важна последовательность: выбранный способ приготовления должен быть удобным и применимым ежедневно.

Регулярность и точность позволяют со временем подобрать оптимальные параметры и достичь того вкуса, который максимально соответствует лично вам.

Вас также могут заинтересовать новости: