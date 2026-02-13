Украине подтвердили один из крупнейших бюджетов на оборону: Федоров назвал сумму

Также договорено о срочной поставке ракет для Patriot с рядом европейских партнеров.

По результатам "Рамштайна" на 2026 год партнеры подтвердили один из крупнейших бюджетов на поддержку Украины - $38 млрд.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров. В частности, по его словам, более $6 млрд будет в конкретных пакетах помощи, включая более $2,5 млрд на украинские дроны, более $500 млн - на PURL, $2 млрд - на ПВО, а также деньги на артиллерийские боеприпасы, подготовку, морские возможности и другие направления.

"Договорились с рядом европейских партнеров о срочной поставке ракет к Patriot со своих складов. Количество финализируем после окончательного согласования руководствами соответствующих стран-партнеров. Надеемся на максимально быстрые сроки поставки", - отметил министр.

Договоренности с партнерами по итогам "Рамштайна":

Великобритания выделяет £500 млн на ПВО и вносит взнос в £150 млн на инициативу PURL. В целом предоставляет £3 млрд на военную помощь Украине;

Германия выделяет не менее миллиарда евро на закупку дронов для Украины, профинансирует проект "купола" ПВО над нашими городами и проект дроново-штурмовых подразделений в рамках своего бюджета на помощь Украине в 11,5 млрд евро;

Норвегия выделила $7 млрд, из которых $1,4 млрд на дроны, $700 млн на ПВО, $200 млн на артиллерию, $125 млн на PURL;

Нидерланды обязались выделять, как минимум, 0,25% ВВП на оборону Украины и анонсировали взнос в 90 млн евро на PURL.

Бельгия выделит в этом году миллиард евро на военную помощь;

Швеция анонсировала 24-й пакет помощи на 1,2 млрд евро и взнос в 100 млн евро на PURL. Всего выделяет 3,7 млрд евро на этот год.

Дания объявила об увеличении бюджета на военную помощь Украине на $425 млн до $2 млрд в целом;

Испания предоставляет $1,2 млрд;

Канада выделяет $50 млн на "датскую модель" и $45 млн на медицинскую поддержку.

Исландия вносит $8 млн в инициативу PURL и выделяет $2,4 млн на закупку вооружения через NSATU trust fund;

Литва выделяет $265 млн;

Латвия предоставит не менее 0,25% ВВП на поддержку Украины;

Эстония также направит не менее 0,25% собственного ВВП на усиление обороны Украины;

Австралия анонсировала новый вклад в инициативу PURL;

Португалия анонсировала взносы в PURL и "чешскую инициативу", передачу бронетехники и дронов в рамках программы SAFE;

Турция усилит нашу ПВО своим вкладом;

Словения анонсировала пакет помощи в $5 млн.

Поддержка Европы: новости

Как сообщал УНИАН, министр обороны Германии Борис Писториус заверил, что Украина может рассчитывать на поддержку союзников. По его словам, Украина в этом году нуждается как минимум в $60 млрд от партнеров для своей защиты.

Он совместно с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, министрами обороны Михаилом Федоровым и Великобритании Джоном Гилли написали письмо всем партнерам:

"Мы настойчиво призвали все страны из Контактной группы предоставить дополнительную поддержку. Мы видели результаты на сегодняшнем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. Только что Джон подчеркнул, что результатом является 35 млрд евро".

