Этот проверенный способ поможет пожарить яйца так, как вы давно мечтали.

Каждый день мы готовим яичницу на завтрак, и каждый день совершаем одни и те же ошибки, из-за которых она не получается идеальной текстуры. Узнайте, как правильно жарить яичницу, чтобы съесть глазунью, а не случайный результат колдовства над сковородкой.

Как правильно жарить яичницу глазунью

Существуют разные способы приготовления яичницы, но многим нравится именно глазунья за ее нежный вкус и очень удачную структуру, ведь желток остается мягким, а белок, наоборот, получается плотным. Для того, чтобы позавтракать именно таким блюдом, нужно запомнить, как вкусно пожарить яичницу, не совершив банальных ошибок. Именно из-за них результат бывает далек от идеального.

Не брать яйца из холодильника

У многих людей яйца хранятся именно в холодильнике, и перед тем, как готовить яичницу, куриный продукт достается из дверцы "белого друга". В этом заключается первая ошибка - для жарки лучше использовать яйца комнатной температуры, потому что даже под воздействием высокой температуры желток не успевает нагреться и часто готовится дольше, чем белок. Вам придется увеличивать огонь, накрывать сковороду крышкой, в общем, делать все, чтобы ускорить процесс приготовления, но на самом деле от таких действий результат окажется плачевным. Поэтому перед тем как пожарить яичницу, чтобы желток был жидким, достаньте яйца из холодильника накануне вечером.

Не выкладывать яйца сразу на сковороду

Следующий совет о том, как правильно жарить яичницу на сковороде, относится к правильной очередности действий. Большинство хозяек сразу разбивает яйца на раскаленную поверхность сковороды, и это вторая ошибка. Желательно делать это в чашку или глубокую миску, а уж потом выливать на сковородку. Во-первых, так вы сможете убедиться, что все яйца свежие, а во-вторых, вкус яичницы будет нежнее. Более того, при таком подходе вы сможете достать кусочки скорлупы, если случайно уронили их в емкость.

Обязательно мыть яйца

Это "золотое" правило относится не только к яичнице, а и вообще к любым блюдам, где в составе есть сырые яйца. Их всегда необходимо промывать под проточной водой сразу после того как принесли из магазина, а лучше всего - использовать и моющее средство. Таким образом вы дезинфицируете поверхность яйца от бактерий и не позволяете им попасть в еду.

Не разбивать яйца о край сковороды или лезвием ножа

Спорим, вы замечали, что часто во время приготовления яичницы желток разбитого яйца деформирован? Проще говоря, он вытекает уже на сковороде. Часто это происходит как раз после разбивания яйца о край сковороды - вы не рассчитываете силу. Альтернативным вариантом кажется использование ножа, но и этот метод плох, потому что лезвие от постоянного грубого контакта со скорлупой тупится. Выход есть - нужно один раз сильно стукнуть яйцом по столу, а потом быстро разбить его в миску. Так у вас получится и желток сохранить в целости, и имущество не испортить.

Правильно подбирать масло

Если вам не удается понять, как правильно жарить яичницу, чтобы она не пригорала, то не спешите сетовать на сковороду - иногда всему виной неправильное масло. Многие жарят яйца на рафинированном подсолнечном, а потом удивляются, что вкус "не тот", и белок по краям пригорел. Все потому, что такой вид масла не самый удачный для этого блюда, гораздо разумнее брать сливочное пополам с оливковым или топленое.

Не перегревать сковороду

Ставя кухонную утварь на огонь, вы никогда не сможете на глаз определить, насколько сильно она нагрелась. Из-за этого часто случаются ситуации, при которых жир, попадая на поверхность, начинает моментально гореть - так происходит, прежде всего, со сливочным маслом. Именно поэтому во время приготовления яичницы пользуйтесь бессмертным правилом - выкладывайте масло только на холодную сковороду, а потом сразу ставьте ее на средний огонь. Тогда емкость будет нагреваться вместе с жиром и не даст ему гореть. Как только жир начнет шипеть - можно выкладывать яйца.

