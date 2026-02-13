Бывший муж Денисенко впервые заговорил о новых романах после скандального развода

Актер признался, свободно ли его сердце сейчас.

Известный украинский актер Андрей Фединчик впервые заговорил о новых отношениях после громкого развода с актрисой Наталкой Денисенко.

Артист откровенно признался, свободно ли его сердце на данный момент.

"У меня такая ситуация сейчас... Возможно, из-за того, что это (развод) стало публичной историей, мне, если честно, много женщин пишут в Instagram. Но сейчас я не настроен на отношения вообще, я всем отказываю. Одна девушка написала: "Ну я же ничего конкретного не предлагаю, давайте хотя бы встретимся на кофе, просто попьем". Но я пока не настроен", - отметил Фединчик в интервью проекту "55 за 5".

Видео дня

Актер также вспомнил и о разводе с Денисенко, признавшись, что уже пережил этот сложный период:

"На душе было отчаяние, а сейчас ситуация выровнялась".

Кроме того, Фединчик поделился, что однажды ему предложили стать героем нового сезона шоу "Холостяк", но он отказался, ведь не понимает формат проекта, который предполагает свидания сразу с несколькими женщинами.

Также актер откровенно ответил на вопрос о том, считает ли он себя абьюзером, заявив, что в определенных моментах вел себя неправильно.

Напомним, ранее в интервью Андрей Фединчик заявил, что Наталка Денисенко ему изменяла. По его мнению, настоящей причиной их разрыва стало именно появление нового романа.

Вас также могут заинтересовать новости: