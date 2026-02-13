Без надежды на прорыв в Мюнхене: судьба Украины висит на волоске, - Politico

На фоне попыток администрации Трампа ускорить мирный процесс территориальные требования России и вопрос гарантий безопасности остаются главными камнями преткновения.

Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности в этом году проходит на фоне дипломатического застоя в попытках прекратить войну России против Украины. Несмотря на участие десятков мировых лидеров, европейские чиновники не ожидают прорывов – скорее очередные заявления о солидарности, пишет Politico.

В отель Bayerischer Hof в Мюнхене прибудут президент Украины Владимир Зеленский, госсекретарь США Марко Рубио, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Впрочем, по словам нескольких европейских чиновников, конкретных результатов от встреч ожидать сложно.

Гарантии безопасности – только после мира

Как сообщают источники среди европейских и американских чиновников, США дали понять Киеву, что не будут заключать отдельное соглашение о гарантиях безопасности до достижения общего прекращения войны между Украиной и Россией.

В администрации Дональда Трампа подчеркивают, что не хотят подписывать документ, который может помешать дальнейшим переговорам. Один высокопоставленный чиновник США на условиях анонимности отметил:

"Он хочет многое закрепить и согласовать, прежде чем фактически подписать".

Главным препятствием остается территориальный вопрос. Россия настаивает на полном контроле над Донбассом, включая районы, которые она не захватила. Украина же не готова уступать территории, остающиеся под ее контролем.

Новые встречи – без гарантий результата

США, Украина и Россия планируют новую встречу на следующей неделе – вероятно, в Майами или Абу-Даби. Однако последний раунд переговоров в Абу-Даби завершился без прорыва.

Стороны предварительно согласовали подходы к возможному прекращению огня и параметрам демилитаризованной зоны. Но вопросы границ и возможного размещения западных сил безопасности в Украине остаются нерешенными.

Глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что пока не видит признаков серьезной готовности России к миру. "Россия пытается получить за столом переговоров то, чего не смогла достичь на поле боя", – сказала она.

Киев настаивает на давлении

Зеленский в Мюнхене планирует призвать партнеров к усилению давления на Москву, в частности через санкции и поддержку украинской ПВО. Он также намерен обсудить расширение совместного производства вооружения и новые пакеты помощи.

Украинская парламентарий Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Россию "нельзя уговорить к миру – ее можно только заставить".

Между тем часть западных чиновников считает, что экономические трудности России и ограничения на ее энергетические доходы могут создать дополнительное давление.

Переговоры в тупике

Литовский депутат Гедримас Еглинскас отметил, что переговоры фактически зашли в тупик: Россия не соглашается на присутствие западных сил безопасности в Украине, а Киев не принимает требований Кремля по территориям.

"Украине нужно упорно держаться, пока Россия не сломается", – сказал он. "Легче сказать, чем сделать, особенно сейчас, во время экстремальных холодов, когда мы видим воздушные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины".

Как сообщал УНИАН, государственный секретарь США Марко Рубио встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется уже сегодня и продлится 3 дня.

Перед этим Рубио заявлял, что на мирных переговорах по прекращению войны России против Украины ведется активная работа над урегулированием территориального вопроса и судьбы Донбасса. По его словам, это остается ключевым и самым сложным разногласием сторон.

