Евро подешевел в конце недели: курс валют в Украине 13 февраля

Продать доллар можно в среднем по курсу 42,85 грн, а евро – 50,70 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 13 февраля, остался на прежнем уровне и составляет 43,35 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,85 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня снизился на 10 копеек и составляет 51,50 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,70 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,15 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,05 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,45 грн/евро, а курс продажи - 51,29 грн/евро.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 13 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,99 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 4 копейки.

В отношении евро гривна также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,03 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 18 копеек.

По состоянию на 11 февраля доллар упал по отношению ко всем основным валютам. Инвесторы ожидали снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США после появления новых признаков ослабления американской экономики.

